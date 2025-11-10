“Perderte es desgarrador”: FBI investiga la misteriosa muerte de una adolescente en crucero Carnival

El FBI está investigando la misteriosa muerte de una adolescente de Florida, EE. UU., a bordo de un crucero con destino al Caribe durante el fin de semana; en paralelo, su familia, profesores y compañeros de clase le han rendido emotivos homenajes.

La estudiante sobresaliente Anna Kepner (18) se encontraba a bordo del buque Carnival Horizon que viajaba de Miami al Caribe cuando falleció el sábado; aún no se conocen las circunstancias exactas de su muerte.

The Independent se ha puesto en contacto con el FBI para obtener más información.

Su familia dijo que la joven tenía toda la vida por delante y que su futuro era brillante.

La “alegre” adolescente de Titusville, Florida, había completado recientemente las pruebas de acceso al ejército y había elegido su carrera, con la cual esperaba “ayudar a su comunidad”, dijo su devastada familia al canal ABC News.

open image in gallery Los homenajes a Anna Kepner (18), estudiante destacada de Titusville, Florida, no se han hecho esperar ( Temple Christian School )

“Era una persona sociable”, dijo su familia al medio. Continuaron: “Le encantaba estar rodeada de gente. Tenía ese tipo de energía que te atraía con su sonrisa y su forma de ser. Era muy fácil hablar con ella”.

Asimismo, describieron a Kepner como “la mejor niña que podías conocer”.

“Cuando entraba en una habitación, la iluminaba”, expresaron, y añadieron: “Si estabas triste, ella te hacía reír. Solía hacer bromas, y era la más graciosa de la escuela”.

Kepner “vivió sus 18 años al máximo”, lo que ha reconfortado a su afligida familia, según informa ABC. Empezó a hacer gimnasia a los dos años y llegó a formar parte del equipo de animadoras de su escuela secundaria.

Un profesor de la escuela Temple Christian School compartió un sentido homenaje a Kepner en Facebook, y relató que la joven “aportaba calidez y energía al aula”.

open image in gallery Desde Carnival Cruise Line se comunicó que la empresa estaba cooperando con el FBI en la investigación ( Copyright 2019 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

“Tu curiosidad, tu espíritu bondadoso y la forma en que te preocupabas por los que te rodeaban causaron una impresión duradera en mí y en todos los que te conocieron”, escribió el profesor, de apellido Brunner. Continuó: “Echaré de menos que te asomaras a mi oficina para saludarme y que eso se convirtiera en una divertida conversación de 15 minutos”.

“Perderte es desgarrador, pero sigo agradecido por el tiempo que pasé contigo y por el privilegio de que formaras parte de nuestra familia escolar”, añadió el profesor.

Otros recordaron a Anna como un “bello ángel” y un “alma hermosa” en homenajes en las redes sociales.

Por su parte, desde Carnival Cruise Line se confirmó la muerte de Kepner en un comunicado publicado el sábado.

“Nuestra atención se centra en apoyar a la familia de nuestra invitada y cooperar con el FBI”, se lee en el comunicado.

Traducción de Sara Pignatiello