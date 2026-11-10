Al menos 1 muerto y 9 heridos en ataques nocturnos en Yemen, y otras noticias de Oriente Medio

Ataques nocturnos alcanzaron una gasolinera y una instalación petrolera en Yemen, y dejaron al menos un muerto y nueve heridos, informaron el martes residentes y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

En Irán, un alto funcionario de seguridad afirmó que la guerra en Irán ya había “destrozado” a Estados Unidos, e instó a Washington a aceptar siete exigencias que Teherán ha planteado para poner fin al conflicto.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

Ataques nocturnos en Yemen hieren a 6 y dañan viviendas

El portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes, Anees al-Asbahi, señaló en un comunicado en X el martes que un ataque alcanzó una gasolinera en un distrito de la capital yemení, Saná, donde mató a una persona e hirió a otras tres.

Indicó que otro ataque aéreo contra compañía petrolera hirió al menos a seis personas, causó “daños extensos” en viviendas y tiendas cercanas y provocó el pánico entre los residentes.

Al-Asbahi culpó a Arabia Saudí de ambos ataques. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente sus afirmaciones.

Los ataques se producen en medio de un recrudecimiento de los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí, que se intensificaron este verano. Los rebeldes continúan atacando instalaciones energéticas y aeropuertos saudíes como parte de una campaña que, según dicen, busca presionar a Arabia Saudí para que levante su bloqueo sobre Yemen.

El residente de Saná Khaled al-Khawlani contó a AP el martes que quedó horrorizado por las explosiones que golpearon la instalación petrolera cerca de zonas residenciales de Saná alrededor de las 4 de la madrugada.

Otro residente dijo que las explosiones hicieron añicos sus ventanas y retumbaron por toda la ciudad mientras la gente dormía. El residente habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes, el mayor general Turki al-Malki, informó en X en las primeras horas del martes que un dron fue interceptado y destruido en la Región Oriental de Arabia Saudí. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

— Por Fatma Khaled en El Cairo

Funcionario de seguridad iraní insta a Washington a aceptar las condiciones de Irán para poner fin a la guerra

Un alto funcionario de seguridad iraní afirmó que la guerra ya había “destrozado” a Estados Unidos. Los comentarios del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, en una publicación en redes sociales se produjeron mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que el conflicto “militarmente ha terminado de manera efectiva”.

Rezaei escribió en X a última hora del lunes que era hora de que Estados Unidos se “rindiera” ante las siete condiciones que Irán ha propuesto repetidamente en un esfuerzo por poner fin al conflicto.

“La guerra contra Irán ya ha destrozado al gobierno de Estados Unidos. Pero Washington se agita como un jugador desesperado. RETÍRESE. DEJE de fabricar NOTICIAS FALSAS sobre conversaciones imaginarias. Deje de negar el NUEVO ORDEN de Asia Occidental”, escribió.

Trump dijo a periodistas en Washington el lunes que cree que la guerra en Irán “militarmente ha terminado de manera efectiva”, lo que sugiere que, por ahora, no valora reanudar los ataques aéreos.

“Militarmente, Irán ha terminado de manera efectiva. Solo estamos manteniendo el statu quo” afirmó Trump afirmó, tras reunirse antes ese día con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Teherán sigue exigiendo concesiones de Estados Unidos antes de reanudar las conversaciones, como el levantamiento de las sanciones y del bloqueo a sus puertos, el desbloqueo de sus activos, compensación por los daños de la guerra y el fin de las hostilidades regionales, incluidas las operaciones israelíes en Líbano.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.