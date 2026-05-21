Agencia federal clave aprueba diseño del arco propuesto por Trump en Washington

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos aprobó el jueves el diseño del arco del triunfo que el presidente Donald Trump quiere construir en una de las entradas a la capital del país.

Los comisionados, todos ellos nombrados por Trump, aprobaron el diseño pese a la abrumadora oposición pública. La aprobación es un paso clave en el proceso del proyecto.

El arco es uno de varios proyectos que el presidente republicano impulsa, junto con un salón de baile en la Casa Blanca, para dejar su huella en Washington.

Trump ha manifestado que otros de sus proyectos, como añadir un recubrimiento azul al interior del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, embellecerán la ciudad a tiempo para las celebraciones del 4 de julio por el 250 aniversario de la nación.

La Comisión de Bellas Artes aprobó el concepto del arco en su reunión mensual de abril.

Según se presentó ante la agencia federal, el arco en sí mediría 76 metros de altura (250 pies) desde su base hasta una antorcha sostenida en alto por una figura similar a la Estatua de la Libertad en la parte superior de la estructura. La estatua estaría flanqueada arriba por dos águilas y custodiada en la base por cuatro leones, todos dorados. Las frases “One Nation Under God” (“Una Nación Bajo Dios”) y “Liberty and Justice for All” (“Libertad y Justicia para Todos”) estarían inscritas en letras doradas en la parte superior de cada lado del monumento.

Un mirador público en la parte superior ofrecería vistas de 360 grados de los alrededores.

El vicepresidente de la comisión, el arquitecto James McCrery II, comentó en abril que prefería el arco sin las figuras de la parte superior. Quitarlas reduciría de manera significativa la altura del arco en unos 24 metros (80 pies). Los críticos del proyecto, entre ellos una abrumadora cantidad de personas que presentaron comentarios públicos en abril, señalaron que el arco sería más alto que cualquier otro monumento de la capital y dominaría el horizonte.

Con una altura de 76 metros (250 pies), el arco sería más alto que el Monumento a Lincoln, que mide 30 metros (99 pies), y mediría casi la mitad que el Monumento a Washington, un obelisco de 169 metros (555 pies).

McCrery también recomendó retirar los leones de la base porque ese animal “no es una bestia propia del continente norteamericano”. Y objetó los planes de un túnel subterráneo para que los peatones lleguen al arco, que se construiría en una rotonda de tráfico entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

Los sondeos preliminares y las pruebas del sitio comenzaron la semana pasada.

Un grupo de veteranos y un historiador han demandado al gobierno de Trump ante un tribunal federal para bloquear la construcción, con el argumento de que el arco interrumpiría la línea de visión entre el Monumento a Lincoln y Arlington House, en el Cementerio Nacional de Arlington, entre otras razones.

Trump y el secretario del Interior, Doug Burgum, sostienen que Washington es la única gran capital del mundo occidental que no cuenta con un arco de ese tipo. El departamento de Burgum incluye el Servicio de Parques Nacionales, que administra el terreno donde Trump quiere colocar el arco.

El plan de Trump de rehabilitar el estanque reflectante azul del Monumento a Lincoln también es objeto de una impugnación judicial presentada por The Cultural Landscape Foundation, que afirmó que el proyecto no cuenta con las revisiones pertinentes y contraviene las leyes federales de preservación que rigen los sitios históricos.

El grupo sin fines de lucro argumentó en una demanda presentada la semana pasada que los cambios en el estanque reflectante forman parte del esfuerzo más amplio de Trump por llevar a cabo renovaciones drásticas en Washington sin las revisiones adecuadas y socavar el tono del área.

Se programó una audiencia del caso para el jueves a las 2 de la tarde en un tribunal federal en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.