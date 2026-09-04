Agencia ambiental de EEUU pide comentarios públicos sobre norma que limita protección a humedales

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) solicita comentarios adicionales del público mientras intenta redefinir el alcance de la ley fundamental de agua limpia para limitar de manera significativa los humedales que abarca.

La solicitud, anunciada el viernes, llega casi un año después de que la agencia propusiera una norma que define las “aguas de Estados Unidos” (WOTUS, por sus siglas en inglés), basada en un fallo de la Corte Suprema de 2023 que eliminó protecciones federales para vastas zonas. La solicitud de nueva información es sumamente inusual y refleja la complejidad de la norma sobre el agua, una polémica regulación que se ha debatido en los tribunales durante décadas y que ha llegado a la Corte Suprema en dos ocasiones desde 2006.

La propuesta más reciente es una norma “suplementaria” que, según la agencia, le ayudará a ella y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos a evaluar una gama más amplia de opciones mientras avanzan hacia una norma final que implemente plenamente la decisión de la Corte Suprema en un caso conocido como Sackett vs. EPA.

El fallo de 2023 limitó drásticamente la autoridad del gobierno federal para vigilar la contaminación del agua en ciertos humedales. Reforzó los derechos de propiedad por encima de las preocupaciones sobre el agua limpia, en una decisión favorable a Michael y Chantell Sackett, una pareja de Idaho que buscaba construir una casa cerca de un lago.

Una vez que sea definitiva, la nueva norma reducirá la “burocracia” y protegerá la calidad del agua, al tiempo que “reconoce que los estados y las tribus están en la mejor posición para gestionar sus propios recursos hídricos”, señaló la EPA.

La norma brindará mayor previsibilidad a propietarios de tierras, agricultores, ganaderos, productores de energía, el sector tecnológico, promotores inmobiliarios y pequeñas empresas, afirmó la agencia. La medida se centrará en cuerpos de agua relativamente permanentes, estancados o de flujo continuo, como arroyos, océanos, ríos y lagos, junto con humedales que estén conectados directamente con esos cuerpos de agua.

“El objetivo de la EPA es una definición duradera de WOTUS que cumpla la ley y ponga fin a la onerosa incertidumbre regulatoria”, dijo en un comunicado Lee Zeldin, el administrador de la EPA.

La solicitud de comentarios adicionales “refleja nuestro compromiso continuo con la transparencia y la participación pública, garantizando que hayamos considerado plenamente una amplia gama de posibles opciones de política”, añadió. “Esperamos con interés la retroalimentación del público sobre este aviso suplementario, que ayudará a fortalecer la experiencia del mundo real detrás de la norma final”.

La propuesta de noviembre para reescribir la norma sobre el agua forma parte de las decenas de regulaciones ambientales que la administración del presidente republicano Donald Trump está revirtiendo como parte de lo que, según Zeldin, es un esfuerzo concertado para acelerar la prosperidad económica mientras se pone “una daga en el corazón de la religión del cambio climático”. Los críticos califican la norma de agua prevista como un regalo para los ganaderos y los contaminadores industriales.

“El impulso miope de la EPA de Trump para alentar a las industrias a arrasar más humedales y arroyos destruirá miles de millas de vías fluviales críticas para la vida silvestre en todo Estados Unidos”, señaló J.W. Glass, especialista en políticas del Centro para la Diversidad Biológica, cuando se anunció el plan el año pasado.

Glass sostuvo que la norma propuesta probablemente “borrará vías fluviales que sostienen la vida en cada rincón del país” y hará que vastas extensiones de humedales y otras zonas bajas sean vulnerables a marejadas ciclónicas cada vez más destructivas impulsadas por el cambio climático.

La propuesta de la EPA “declara temporada abierta” contra las vías fluviales del país, según Jon Devine, director de ecosistemas de agua dulce de la organización sin fines de lucro Natural Resources Defense Council.

“La propuesta prácticamente eliminaría la protección de los humedales de agua dulce” y perjudicaría especialmente al oeste de Estados Unidos. afirmó.

Zeldin rechaza ese argumento y sostiene que la propuesta de la agencia logra un equilibrio necesario entre la autoridad federal y la estatal. Indicó que cualquier terreno que quede fuera de la jurisdicción federal seguirá estando sujeto a regulación por parte de estados y tribus.

La EPA y el Cuerpo de Ingenieros aceptarán comentarios públicos durante 30 días una vez que el plan suplementario se publique en el Registro Federal, lo cual está previsto para la próxima semana. Las agencias han celebrado tres reuniones públicas sobre la norma propuesta, que han generado más de 220.000 comentarios de una amplia gama de partes interesadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.