Drones iraníes atacan Baréin y un buque es alcanzado en Ormuz tras ataques aéreos de EEUU a Irán

Irán lanzó un ataque con drones contra Baréin mientras que, en un incidente separado, un barco fue alcanzado el sábado en el estrecho de Ormuz, en lo que podría ser la respuesta de Teherán a la ofensiva aérea llevada a cabo durante la noche por Estados Unidos.

Los ataques en todo el golfo Pérsico muestran el peligro de que la guerra con Irán vuelva a descontrolarse, incluso después de que Teherán y Washington alcanzaran un acuerdo provisional para intentar pactar el final del conflicto.

Estados Unidos había lanzado su operativo aéreo en respuesta a un ataque iraní con aviones no tripulados contra un barco que intentaba salir del estrecho el jueves, continuando una serie de incidentes que han sacudido el frágil alto el fuego en la guerra.

Por su parte, un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos anunció el sábado que ampliaría una ruta que pasa cerca de Omán para permitir el tráfico de entrada y de salida por el estrecho, lo que podría suponer un nuevo foco de tensiones con Teherán.

Baréin condena el ataque con drones de Irán

Que Irán atacara a Baréin probablemente no fue una coincidencia. El reino ha sido uno de los críticos más firmes de la República Islámica y es la sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos. Además, acaba de recibir al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para una reunión de los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, que terminó con un llamado a poner fin a los ataques iraníes y a la apertura total del estrecho.

El Ministerio de Exteriores de Bahrein indicó en un comunicado que “varios drones iraníes” tuvieron como objetivo el país. Calificó el ataque como “una amenaza flagrante para la seguridad de los ciudadanos y residentes”.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán emitió el sábado un comunicado a través de la agencia noticiosa estatal IRNA en el que afirmó que había atacado varios lugares “del ejército terrorista estadounidense en la región”.

La nota no identificó las zonas alcanzadas.

Ataque a un barco mientras se amplía la ruta del estrecho

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, dijo que un petrolero fue atacado el sábado en el estrecho, y apuntó que la tripulación estaba a salvo y que no se reportaron daños ambientales. Nadie se atribuyó de inmediato el ataque, pero las sospechas recayeron de inmediato sobre Irán.

Justo después del reporte de la UKMTO, el Centro Conjunto de Información Marítima, supervisado por la Marina de Estados Unidos, dijo que se está ampliando la ruta cerca de las costas de Omán para permitir tanto el tráfico de entrada como de salida.

Irán ha insistido en que los buques deben obedecer sus órdenes y advierte que comenzará a cobrar tarifas por cruzar el estrecho, por el que antes del conflicto pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Estados Unidos y los estados árabes del golfo han rechazado las exigencias de Irán. El estrecho se considera en todo el mundo una vía navegable internacional, a pesar de estar en aguas territoriales de Irán y Omán.

En su anuncio, el Centro Conjunto de Información Marítima advirtió que la amenaza para los buques en la región era “considerable”.

“Se advierte a los navegantes la existencia de minas y deben esperar una presencia naval mientras continúan las operaciones de desminado", agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.