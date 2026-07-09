Exolímpico se declara inocente ante acusaciones de que dañó Estanque Reflectante de Washington

Un exremero olímpico de canoa se declaró inocente el jueves de dañar deliberadamente el Estanque Reflectante en Washington, un caso con fuerte carga política que sus abogados defensores y otros críticos del gobierno han calificado de un abuso de poder.

David Hearn, que compitió en tres Juegos Olímpicos de Verano, presentó la declaración a través de uno de sus abogados durante su comparecencia inicial ante el Tribunal Superior de D.C. Hearn, de 67 años y residente de Bethesda, Maryland, fue acusado formalmente el jueves pasado de un único cargo de destrucción de propiedad.

El presidente Donald Trump puso en marcha un multimillonario proyecto de renovación del estanque reflectante antes de las celebraciones por los 250 años de la independencia del país, después de que el lugar se viera afectado por problemas, entre ellos daños en su nuevo recubrimiento. Trump, sin aportar pruebas, ha afirmado que los daños fueron causados por vándalos.

Hearn ha dicho que metió la mano en el estanque para examinar el sellador desprendido y que soltó un trozo cuando un trabajador del parque se lo indicó. Está acusado de causar más de 1.000 dólares en daños.

“Todo estadounidense debería alarmarse por este juicio", declaró el abogado defensor Norm Eisen. "Tocar el estanque reflectante no es delito".

La fiscal federal Jeanine Pirro, la principal fiscal federal del Distrito de Columbia, manifestó que vandalizar los monumentos y espacios públicos del país es “una afrenta a nuestra historia compartida”.

“La ley se aplica por igual a todos, y cuando se infringe, hay consecuencias”, indicó Pirro en un comunicado el jueves.

Defensa dice que las pruebas de la fiscalía son “débiles”

Ante una sala abarrotada, la jueza Carmen McLean no exigió mantener a Hearn bajo supervisión mientras permanece en libertad a la espera de juicio. Se programó una audiencia de seguimiento para el 5 de agosto.

Un fiscal, Kevin Reddington, indicó que el gobierno no solicita ninguna supervisión judicial para Hearn sino solo una “orden de alejamiento”, sin precisar ante el tribunal de qué lugar quería que Hearn se mantuviera alejado.

Mary Dohrmann, una de las abogadas de Hearn, pidió a la jueza que no impusiera condiciones de supervisión y describió a Hearn como un “ciudadano ejemplar y miembro de la comunidad”.

Agregó: “Las pruebas del gobierno son débiles”.

Simpatizantes vitorean tras la audiencia

Decenas de simpatizantes, muchos con carteles hechos a mano, se reunieron fuera del tribunal y corearon “¡Davey!” cuando Hearn salió tras la audiencia. Hearn estaba junto a sus abogados frente a las cámaras y sonrió a los simpatizantes, pero no habló. Al retirarse, levantó la mano derecha y apretó el puño.

Adam Van Grack, quien presidió el organismo rector nacional olímpico de canoa y kayak, se sumó al grupo de simpatizantes de Hearn. Van Grack indicó que Hearn ha pasado décadas manteniendo de forma voluntaria propiedades del Servicio de Parques Nacionales que los canoístas utilizaban como ruta de entrenamiento a lo largo del río Potomac.

“Esta es una persona que ha dedicado su vida a representar a Estados Unidos en un escenario internacional, a cuidar de la comunidad y a proteger y cuidar propiedades del Servicio de Parques Nacionales", señaló Van Grack. "Así que la idea de que sea un destructor malintencionado de propiedad federal ofende la conciencia y no tiene sentido para nadie que haya conocido a Davey Hearn”.

Hearn dijo anteriormente a The Associated Press que fue retenido durante cinco horas por tropas de la Guardia Nacional y por la Policía de Parques después de pasar por el estanque durante un recorrido en bicicleta el 19 de junio. Contó que metió la mano para examinar el recubrimiento recién desprendido y tocó brevemente un trozo adherido al costado del estanque, pero que obedeció a un trabajador del parque que ordenó soltarlo.

Proyecto plagado de problemas

La renovación del estanque ha estado llena de contratiempos. Los trabajadores han utilizado dispositivos llamados “nanobubblers” para frenar una proliferación de algas. Los dispositivos inyectan ozono en el agua para eliminar algas y bacterias. Lo más probable, según funcionarios, es que el estanque tenga que vaciarse de nuevo para reparar el revestimiento después de que se vieran trozos de recubrimiento azul flotando en la superficie.

Trump ha sostenido sin fundamento que vándalos arrojaron fertilizante al estanque y cortaron el recubrimiento con un cúter. Pirro, expresentadora de Fox News nombrada por Trump, apuntó la semana pasada que otras seis personas fueron arrestadas por cargos menores relacionados con el proyecto del estanque, valorado en 16 millones de dólares.

Pirro acusó a Hearn de causar más de 1.000 dólares en daños al arrancar el sellador y de actuar de manera beligerante con un empleado que le dio la orden de alto.

Los abogados de Hearn han dicho que los cargos se basan en una “narrativa inventada” y que “deberían alarmar a todo estadounidense”.

“Esta acusación formal refleja el esfuerzo del gobierno por desviar la culpa de sus propios fracasos", sostuvieron los abogados en un comunicado. "El sistema de justicia existe para determinar hechos, no para brindar cobertura política”.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Matthew Daly y Nathan Ellgren.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.