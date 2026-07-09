Organismo de control de armas químicas restituye a Siria sus derechos de voto

El organismo mundial de vigilancia de armas químicas restituyó el jueves los derechos de voto de Siria en la entidad, recompensando a Damasco por su “compromiso constructivo” con la organización y su disposición a destruir reservas previamente ocultas de municiones tóxicas.

La decisión del consejo ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas subraya una nueva era de cooperación desde el derrocamiento del expresidente Bashar Assad en 2024, y llega cinco años después que se suspendieran los derechos de voto de Siria como castigo por el uso reiterado de gas tóxico por parte de Damasco. Fue la primera vez que un Estado miembro recibió una sanción de ese tipo.

La nueva apertura ya ha producido resultados. En mayo, la OPAQ anunció que en el país se habían encontrado decenas de bombas y cohetes químicos que quedaban del gobierno de Assad, luego que se abrieran a los inspectores sitios de armas que no se habían declarado previamente.

El consejo ejecutivo de la OPAQ también aprobó planes para destruir parte de esas reservas declaradas recientemente en un sitio en Al Qutayfah, a 37 kilómetros (23 millas) al norte de la capital, incluidos materiales utilizados para fabricar un agente nervioso.

Las decisiones “reflejan el progreso tangible logrado mediante la cooperación continua y el compromiso constructivo entre la Secretaría Técnica y la República Árabe Siria”, con el apoyo de otros Estados miembros, manifestó en un comunicado el director general de la OPAQ, Fernando Arias.

La medida se produce un día después que las autoridades de Estados Unidos anunciaran que Washington retirará a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

El presidente sirio Ahmad al-Sharaa, un exinsurgente que encabezó la ofensiva que derrocó a Assad, busca reconstruir Siria y restablecer sus lazos, rotos desde hace mucho, con Occidente. También se ha comprometido a destruir cualquier arma química restante de la era de Assad.

Cuando Siria se incorporó a la OPAQ en 2013, bajo presión de Occidente por presuntos ataques con gas venenoso, el gobierno de Assad afirmó que había armas químicas en 26 lugares del país, pero el organismo de vigilancia ha señalado que tiene motivos para creer que Siria contaba con otros 100 sitios adicionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.