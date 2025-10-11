Abogados de Luigi Mangione buscan desestimar cargos por asesinato de CEO de UnitedHealthcare

Los abogados de Luigi Mangione solicitaron el sábado a un juez federal de Nueva York que desestime algunos cargos penales, incluyendo el único por el que podría ser condenado a la pena de muerte, de una acusación federal presentada contra él por asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare el pasado diciembre.

En documentos presentados ante el tribunal federal de Manhattan, los abogados señalaron que se debería impedir que la fiscalía utilice en el juicio sus declaraciones a los agentes de policía y su mochila, en la que se encontraron un arma y munición.

Afirmaron que a Mangione no se le leyeron sus derechos antes de ser interrogado por las autoridades, que lo arrestaron después de que Brian Thompson fuera asesinado a tiros a su llegada a un hotel de Manhattan para una conferencia de inversores.

Los agentes no obtuvieron una orden judicial antes de registrar la mochila de Mangione, agregaron.

Mangione, de 27 años, se ha declarado no culpable de los cargos estatales y federales por la muerte de Brian Thompson el 4 de diciembre.

El asesinato activó un operativo de búsqueda en varios estados después de que el presunto tirador se escapara del lugar y huyera en bicicleta por Central Park, antes de tomar un taxi hacia una terminal de autobuses que conecta con varias regiones cercanas.

Cinco días después, una pista proporcionada desde un McDonald’s a unos 375 kilómetros (233 millas), en Altoona, Pensilvania, condujo al arresto de Mangione, que está preso sin fianza desde entonces.

El mes pasado, sus abogados pidieron que se desestimen los cargos federales en su contra y que se retire la petición de pena de muerte a consecuencia de unas declaraciones de la secretaria de Justicia, Pam Bondi. En abril, Bondi pidió a los fiscales en Nueva York que solicitaran la pena capital calificando el asesinato de Thompson como un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”.

Los casos de asesinato suelen juzgarse en tribunales estatales, pero la fiscalía acusó también a Mangione en virtud de una ley federal sobre asesinatos con armas de fuego como parte de otros “delitos violentos". Es el único cargo por el que podría enfrentar la pena de muerte, que no se aplica en el estado de Nueva York.

Los documentos presentados a primera hora del sábado argumentaron que esta acusación debería desestimarse porque la fiscalía no identificó los otros delitos necesarios para condenarlo, alegando que el otro presunto delito —acoso— no es un delito violento.

El asesinato y sus consecuencias han cautivado la imaginación estadounidense, desatando una cascada de resentimiento y críticas online hacia las aseguradoras médicas, al tiempo que inquietaron a los ejecutivos del sector preocupados por la seguridad.

Después del tiroteo, los investigadores encontraron las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, escritas con un marcador permanente en la munición en la escena. Las palabras imitan una frase utilizada por los críticos del sector de los seguros.

