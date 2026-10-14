Duane "Keffe D" Davis recibe de 40 años a cadena perpetua por el asesinato de Tupac Shakur

Un exlíder de pandilla fue condenado a 40 años de prisión a cadena perpetua por orquestar el tiroteo desde un vehículo en marcha de 1996 contra el ícono del rap Tupac Shakur cerca del Strip de Las Vegas.

El asesinato, arraigado en una prolongada disputa entre pandillas, permaneció sin resolverse durante décadas, en las que cautivó al público y atormentó a los seres queridos de Shakur, hasta que Duane “Keffe D” Davis empezó a jactarse de ello en entrevistas y en unas memorias.

Davis, de 63 años, fue declarado culpable en agosto de asesinato en primer grado con el uso de un arma mortal. Exlíder de los South Side Compton Crips, Davis miró sin expresión a la jueza Carli Kierny el martes mientras ella imponía una pena que, incluso con el crédito por el tiempo ya cumplido, no lo hará elegible para libertad condicional hasta que tenga al menos 100 años.

“Usted no tiene derecho a arrebatarle un hombre a su familia, no tiene derecho a quitarle su propia vida, todo su futuro, y simplemente alejarse de eso, especialmente cuando ese hombre es Tupac Shakur”, afirmó Kierny. “El mundo nunca lo olvidó a él ni su muerte, y Las Vegas tampoco”.

Davis, cuyo abogado indicó que apelará la condena, es la única persona a la que se ha acusado por la muerte de Shakur. La leyenda del fallecido rapero no ha hecho más que crecer con los años, y sus canciones siguen resonando con temas de adversidad, amor y las luchas de la comunidad negra.

La familia de Tupac describe su pérdida

La hermana de Shakur, Sekyiwa “Set” Shakur, dijo que fue difícil escuchar una y otra vez a Davis describir cómo cazó y mató a su hermano, acabando con su vida a los 25 años, justo cuando su popularidad como músico y actor alcanzaba su punto máximo.

Dulce y amable, Shakur era el protector de su familia, sostuvo. Si hubiera sobrevivido a lesiones que incluyeron la pérdida de un pulmón, habría dejado el rap y se habría adentrado en el activismo, siguiendo el camino de figuras como Malcolm X y Martin Luther King Jr., y quizá incluso la política, agregó.

“La vida de este hombre importaba”, expresó Sekyiwa Shakur mientras familiares lloraban entre el público.

El hermano de Shakur, Maurice “Mopreme” Shakur, comentó que el asesinato ha sido “devastador, desgarrador y triste” para él, su familia y los seguidores de Shakur.

Un misterio sin resolver durante más de dos décadas

Davis habló brevemente en el tribunal y le dijo a la jueza que quería fotografías y otros objetos que la policía se llevó de su casa. Cuando le preguntaron si había algo más que quisiera decir, Davis respondió: “No, estoy bien”.

A Davis se le presentaron cargos después de conceder entrevistas y publicar en 2019 unas memorias reveladoras en las que detalló lo que, según dijo, fue su papel en el infame tiroteo.

La noche del 7 de septiembre de 1996, Shakur iba en el asiento del copiloto de un BMW negro con el magnate musical Marion “Suge” Knight cuando un Cadillac blanco se detuvo a su lado en un semáforo en rojo. Se desató una ráfaga de disparos. Shakur recibió múltiples impactos y murió seis días después, mientras que Knight sobrevivió.

En sus memorias, Davis explicó que buscaba represalias porque Shakur y su comitiva golpearon al sobrino de Davis horas antes del tiroteo. Afirmó que iba en el asiento del copiloto del Cadillac y que pasó el arma al asiento trasero, desde donde se efectuaron los disparos. Davis habló con detectives años antes, pero evitó ser procesado debido a un acuerdo que hizo con las fuerzas del orden.

Durante el juicio, que se prolongó varias semanas, los fiscales se apoyaron en las propias declaraciones de Davis ante las fuerzas del orden y ante documentalistas. Argumentaron que Davis orquestó el tiroteo y proporcionó el arma utilizada en la muerte de Shakur, que fue el resultado de una rivalidad entre los South Side Compton Crips y Mob Piru. El abogado defensor de Davis señaló la falta de pruebas físicas que vincularan a su cliente con el crimen de hace 30 años, y retrató a Davis como un mentiroso que intentaba ganar dinero.

Tras nueve días de escuchar testimonios en agosto, el jurado deliberó durante tres horas antes de emitir el veredicto de culpabilidad.

Pruebas insuficientes para acusar a alguien más

Un seguidor de Shakur, el rapero Din “Lil Therapy” Malone, dijo que la justicia está “a medias” y quiere ver a otras personas acusadas.

“He estado de duelo por más de 30 años”, declaró en el tribunal el martes. “Todavía tengo un nudo en la garganta de tanto llorar”.

Las otras tres personas que presuntamente iban en el Cadillac con Davis han muerto. Entre ellas estaba el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, a quien Davis señaló como quien apretó el gatillo.

Otro nombre que ha surgido: Sean “Diddy” Combs. Testigos declararon en el juicio de Davis que el magnate musical encarcelado utilizó a miembros de los South Side Compton Crips como seguridad para su sello, Bad Boy Records.

Davis alegó en su libro y en declaraciones públicas que Combs le ofreció dinero para matar a Shakur y a Knight. Combs, quien cumple una condena de cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con la prostitución, ha negado repetidamente cualquier implicación en la muerte de Shakur.

El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, ha dicho que su oficina no tiene pruebas suficientes para acusar a nadie más. Si surge más información, indicó, los fiscales siempre pueden considerar presentar cargos adicionales.

“Aunque ninguna cantidad de tiempo en prisión puede traer de vuelta a Tupac, esperamos que esta sentencia aporte cierta medida de cierre y paz a su familia después de casi 30 años”, señaló Wolfson en un comunicado. El caso, añadió, “es un recordatorio de que, sin importar cuánto tiempo pase, nuestro compromiso de buscar justicia nunca flaquea”.