Vance rechaza respaldar reelección de Netanyahu; dice que se centra en las legislativas

El vicepresidente JD Vance se negó a respaldar el lunes la reelección del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un día después de que el presidente Donald Trump declarara su apoyo al atribulado líder israelí.

“El presidente tiene el respaldo más influyente en la historia política estadounidense o internacional”, manifestó Vance durante una entrevista con el periodista Mark Halperin.

“Yo respaldo a candidatos estadounidenses, y en eso estoy enfocado de cara a las elecciones de mitad de mandato”, declaró Vance, mientras viajaba el lunes para hacer campaña por el candidato republicano al Senado Michael Whatley, de Carolina del Norte. “Así que no me voy a involucrar en las elecciones israelíes”.

Vance ha hecho campaña por un líder extranjero —el entonces primer ministro húngaro Viktor Orban— la primavera pasada, Orban perdiera las elecciones de ese país.

La deferencia de Vance hacia Trump respecto a Netanyahu llega en un momento extraordinariamente delicado para los judíos estadounidenses y la alianza de Estados Unidos con Israel. Las preocupaciones por el antisemitismo se han disparado en todo el espectro político de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Los republicanos han estado tratando de retratar a los demócratas, en particular al candidato demócrata al Senado por Michigan Abdul El-Sayed, como hostiles hacia los judíos e Israel, mientras lidian con sus propias divisiones internas.

Vance ha enfrentado escepticismo de parte de republicanos judíos sobre su compromiso con los judíos estadounidenses y la alianza con Israel.

El mes pasado, Vance habló en privado en Las Vegas ante la Coalición de Judíos Republicanos, una agrupación que se propone promover una relación sólida de Washington con Israel y con combatir el antisemitismo.

Vance dejó una impresión positiva en esa reunión, pero no condenó al podcaster derechista y ex presentador de Fox News Tucker Carlson, quien ha sido criticado por entrevistar en su podcast al antisemita Nick Fuentes.

En junio, Vance criticó duramente a miembros del gobierno de Israel por oponerse a los esfuerzos de Trump por resolver la guerra con Irán.

En julio, Vance afirmó que sectores del gobierno israelí estaban tratando de descarrilar las negociaciones con Irán.

“Hay algunas personas dentro de su sistema que sabemos, sin lugar a dudas, que están manipulando e intentando cambiar la opinión pública estadounidense para mantener la guerra indefinidamente”, dijo Vance durante una aparición en el podcast de Joe Rogan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.