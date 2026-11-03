Detenciones, dimisiones e investigaciones sacuden Serbia tras la derrota electoral de Vucic

Detenciones, renuncias, cambios de bando, intentos de destruir pruebas de irregularidades.

Las noticias han llegado a tal ritmo tras la derrota electoral del exmandatario serbio Aleksandar Vucic el 25 de octubre que se ha creado un sitio web apodado “colapso del sistema”, en el que una IA incorpora la información en tiempo real.

Desde estudiantes de secundaria que sorprendieron a su director supuestamente intentando destruir documentación hasta el cierre de un banco que se cree vinculado al ahora desalojado Partido Progresista Serbio, el giro de los acontecimientos ha mantenido en vilo al público serbio en la semana posterior a las elecciones.

Los reportes algo caóticos se consideran una señal de que el sistema de poder cuidadosamente construido por Vucic se está derrumbando con rapidez tras la sorprendente victoria de un movimiento estudiantil en las elecciones parlamentarias anticipadas.

Los ganadores de la Lista de Estudiantes aún no han asumido formalmente el poder en el gobierno, los organismos de seguridad y el ejército. Pero el cambio sísmico en el equilibrio de poder está empujando a que los acontecimientos se desarrollen antes de que se produzca la toma de control efectiva.

Vucic dice que no tiene miedo

Pese a la derrota electoral, Vucic, desafiante —ahora descrito como líder de la oposición—, ha continuado con sus apariciones diarias en medios afines, acusando al movimiento encabezado por estudiantes de “terror revolucionario” y prometiendo contraatacar.

Vucic le dijo a la televisión Pink la noche del domingo que “naturalmente, esto es duro para mi familia y para quienes me quieren, pero estoy listo para todo y resistiré cualquier cosa”. Al negar vínculos con delitos, Vucic afirmó que no teme un posible arresto porque no habrá pruebas en su contra.

“No firmo nada... y no se encontrará nada”, sostuvo. “No tienen nada”.

Algunas figuras destacadas han sido detenidas

Entre los funcionarios encarcelados hasta ahora figuran el jefe de la policía penal de Vucic, Marko Kricak, y otro alto cargo policial, ambos sospechosos de abuso de autoridad en relación con una investigación por un asesinato de alto perfil.

Kricak era conocido por acusaciones de que él mismo amenazó con violar a una estudiante durante protestas antigubernamentales, pero no fue encarcelado por esas denuncias.

Las autoridades también detuvieron el lunes a Davor Macura, propietario del banco privado Alta Bank, que se cree vinculado al partido SNS de Vucic y cuya licencia ha sido revocada. Presuntamente, Macura fue sorprendido intentando desviar millones de dólares y enfrenta cargos por abuso de autoridad.

Se pide a los fiscales que empiecen a trabajar o renuncien

Mientras esperan formar el nuevo gobierno, los ganadores de las elecciones han instado a fiscales y jueces a empezar a hacer su trabajo o dimitir.

Decenas de investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en las más altas esferas quedaron inconclusas bajo el gobierno anterior, incluida una sobre la tragedia en una estación de tren del 1 de noviembre de 2024 que desencadenó dos años de protestas contra la corrupción.

Ahora, el público serbio espera saber qué resultará de una revisión de algunas de esas pesquisas de larga data después de que el movimiento estudiantil prometiera que ya no habrá funcionarios intocables.

Se acumulan nuevas denuncias

Los fiscales se han visto desbordados por nuevas denuncias sobre incidentes que van desde presunto fraude electoral hasta amenazas y violencia contra manifestantes, periodistas y activistas. Los fiscales de crimen organizado también iniciaron procedimientos para determinar si algunos de ellos habían sido sometidos a vigilancia ilegal por parte de la agencia estatal de seguridad.

El lunes, el abogado Ivan Ninic denunció una “conspiración criminal” en la que estarían implicados un funcionario del Ministerio de Justicia y más de tres decenas de directores de prisiones en toda Serbia, al afirmar que presionaron o sobornaron a reclusos para que votaran por Vucic en los comicios de la semana pasada.

Ninic presentó lo que, según él, eran capturas de pantalla de chats en línea, donde los funcionarios compartían información sobre cuántos votos lograron reunir. El SNS de Vucic ganó de forma abrumadora en las prisiones de Serbia.

En Mali Zvornik, en la frontera con Bosnia, la policía detuvo a seis personas acusadas de otorgar documentos de residencia falsos a ciudadanos bosnios para que pudieran votar por el partido de Vucic en las elecciones.

Los cambios comenzaron por los medios

Algunos de los principales medios de Serbia que estaban a la vanguardia de la maquinaria de propaganda de Vucic han sido los primeros en reacomodarse.

Medios antes firmemente pro-Vucic adoptaron rápidamente una postura más neutral, mientras que algunos canales de televisión cancelaron programas por completo y, según se informó, sus propietarios huyeron del país. La televisión estatal RTS renovó su dirección y pidió disculpas a sus espectadores por una cobertura parcial.

Pero algunos de los principales altavoces de Vucic, como los medios Informer y Pink, siguen siendo leales y presentan al exlíder a diario en sus programas.

El partido de Vucic enfrenta presión en ciudades y pueblos de todo el país

Las elecciones fueron para el Parlamento serbio, de 250 miembros, y no incluyeron a los gobiernos locales de todo el país. Ahora, aumentan los llamados a celebrar elecciones municipales anticipadas.

El SNS de Vucic perdió en la capital, Belgrado, y en la mayoría de las demás ciudades, después de que antes controlara el país hasta el último pueblo, con la excepción de un municipio urbano en la ciudad sureña de Nis.

En toda Serbia, empleados de teatros, museos, asociaciones culturales, escuelas y hospitales exigen que los directivos designados por el SNS renuncien de inmediato.

En Belgrado, el director de la Quinta Escuela Secundaria, Ognjen Mrvaljevic, negó que estuviera tirando documentación escolar relevante. Sus estudiantes la sacaron de contenedores de basura después de llamar a la policía.

La “fecha de vencimiento” del partido de Vucic “ya pasó”, manifestó el analista Slobodan Stupar. “Todo caerá como fichas de dominó”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.