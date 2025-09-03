Deslizamiento de tierra en Darfur provoca decenas de muertos; el papa ora por las víctimas

Los equipos de búsqueda han recuperado alrededor de 100 cuerpos de una remota aldea que podría haber sido arrasada por un devastador deslizamiento de tierra el fin de semana en la región occidental de Darfur, Sudán, informó el miércoles un grupo rebelde.

El Movimiento-Ejército de Liberación de Sudán señaló que el número de muertos por el deslizamiento de tierra ocurrido el 31 de agosto en Tarasin, en las montañas Marrah, podría llegar a ser de hasta 1.000.

Mohamed Abdel-Rahman al-Nair, portavoz del grupo, dijo a The Associated Press que el martes se recuperaron alrededor de 100 cuerpos. Expresó que los esfuerzos de búsqueda estaban en marcha, a pesar de la falta de recursos y equipo.

El papa León XIV ha pedido una respuesta coordinada para detener “esta catástrofe humanitaria” en Sudán.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) manifestó que aún no se confirma el número de fallecidos ni la magnitud total de la tragedia debido a que el lugar es “extremadamente difícil de alcanzar”.

La ONU ha dicho que “entre 300 y 1.000 personas pudieron haber perdido la vida” en el deslizamiento de tierra y que se han movilizado esfuerzos para apoyar el área afectada, ubicada a más de 900 kilómetros (560 millas) al oeste de Jartum, la capital.

El papa León XIV habló de la tragedia el miércoles, en su discurso semanal, diciendo que ha dejado “dolor y desesperación”.

Hizo un llamado para “una respuesta coordinada para detener esta catástrofe humanitaria” e iniciar un “diálogo serio, sincero e inclusivo entre las partes para poner fin al conflicto y devolver la esperanza, la dignidad y la paz al pueblo de Sudán”.

La región de las montañas Marrah es un área volcánica con una altura de más de 3.000 metros (9.840 pies) en la cima. La cadena montañosa es patrimonio mundial y es conocida por tener una temperatura más baja y una mayor precipitación que sus alrededores, según la UNICEF.

Un deslizamiento de tierra de pequeña escala afectó el área en 2018, provocando la muerte de al menos 19 personas e hiriendo a decenas más, según la ahora disuelta misión de las Naciones Unidas-Unión Africana en Darfur.

La tragedia del domingo fue la más reciente en Sudán, en medio de su devastadora guerra civil. El país se ha visto afectado por hambrunas y brotes de enfermedades, incluido el cólera, que mató a cientos de personas este año.

La guerra comenzó en abril de 2023 cuando las crecientes tensiones entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estallaron en enfrentamientos abiertos en Jartum y en otras partes del país.

El conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo. Más de 14 millones de personas han sido desplazadas y varias partes del país han caído en hambruna.

La guerra ha estado marcada por atrocidades, incluidos asesinatos y violaciones en masa, que son investigadas por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra y contra la humanidad.

La periodista de The Associated Press en Roma, Trisha Thomas, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.