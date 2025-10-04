Ayuntamiento de Los Ángeles es evacuado tras choque de auto en escalinata

El Ayuntamiento de Los Ángeles fue evacuado después de que un automóvil chocara contra la escalinata del edificio el viernes por la tarde, y el conductor fue detenido por la policía posteriormente, informaron las autoridades.

Aproximadamente dos horas después del choque se pudo ver al conductor saliendo del automóvil y caminando con los brazos en alto hacia vehículos policiales. Luego fue esposado.

No hubo informes inmediatos de heridos, según la policía. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo en una publicación en la plataforma social X que el escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) había llegado al lugar de los hechos, aunque también mencionó que la situación había sido "resuelta de manera segura".

Anteriormente, había dicho que el Ayuntamiento estaba siendo evacuado "por precaución".

Poco después de las 4 de la tarde, la policía respondió a los reportes de un choque vehicular, indicó Charles Miller, portavoz del LAPD. Luego trabajaron para establecer contacto con el conductor. Las circunstancias que llevaron al choque no estaban claras por el momento.

Imágenes de video tomadas desde helicópteros de noticias poco después del accidente muestran al conductor en el asiento delantero y un cartel de cartón en la ventana que dice: "Necesito tu ayuda", y hace referencia al presidente Donald Trump.

"Gracias a todos los valientes socorristas que resolvieron esta situación de manera segura con compasión y urgencia", comentó Bass en X.

