Daniel Dae Kim explora para CNN el auge del pop, cine, cosméticos y comida surcoreanos

No hace mucho, Daniel Dae Kim tuvo un encuentro inusual con un salmón y no tuvo nada que ver con su cena.

El actor, director y productor se recostó en el consultorio de un médico en Seúl y se sometió a microinyecciones en el rostro de ADN procedente del esperma de salmón. La esperanza era reducir la inflamación y mejorar la elasticidad.

Kim le dice a un equipo de cámara después del procedimiento: “Parece como si me hubiera dado un poco el sol y estuviera un poco más rojo de lo habitual, pero no está mal. OK, estoy listo para la cámara”.

Kim se jugaba la cara como parte de la nueva serie de CNN “K-Everything: The Global Rise of Korean Culture” (K-Todo: El auge global de la cultura coreana), su carta de amor a la K-belleza, el K-pop, la K-comida y el K-cine. Se estrena el sábado en CNN International y también está disponible en CNN y HBO Max.

“Es un examen de cómo Corea ha ascendido, en el transcurso de tres cortas generaciones, de ser un país del tercer mundo devastado por la guerra a uno de los lugares más modernos del mundo", dijo Kim en una entrevista. "Veremos cómo ha ocurrido eso a través de la comida, del cine, de los productos de belleza y de la música”.

¿De qué trata el programa?

En un vibrante festival del kimchi en Pyeongchang, Kim explora cómo la comida coreana está transformando la alta cocina en todo el mundo. En otros episodios, se reúne con el actor Lee Byung-hun, el cantautor de “Gangnam Style” Psy, Taeyang de BigBang y los compositores detrás de la canción ganadora del Oscar “Golden”.

“Para quienes nunca han estado en Corea, esto es una buena introducción de una manera que no es algo que se enseñe en un aula o en un libro de texto”, dijo.

En el episodio sobre belleza, Kim conversa con el maquillador e influencer LeoJ y con la modelo Irene Kim sobre cómo han cambiado los estándares de belleza. Prueba varios sueros y mascarillas faciales e incluso visita una fábrica donde se recolecta baba de caracol para usarla en diversos productos.

“Pude conocer a personas de distintos ámbitos, de diferentes ciudades, de distintas clases económicas, y eso amplió mi comprensión de la cultura”, dijo Kim.

Kim nació en Corea del Sur, pero se mudó a Estados Unidos cuando tenía 1 año y regresó con frecuencia. Eso convierte a “K-Everything” en un viaje personal, que también incluye a sus padres.

Seúl ha experimentado un auge económico y cultural tan grande que todos los lugares emblemáticos que sus padres conocían de cuando eran adolescentes habían desaparecido, y dependían de él para orientarse. Kim explica: “Para ellos era casi un país extranjero”.

‘Un guía de confianza’

Kim se suma a un concurrido grupo de celebridades que conducen programas de viajes, entre ellos Tony Shalhoub, Rainn Wilson, Eugene Levy, Stanley Tucci, Orlando Bloom, Zac Efron, José Andrés, Chris Hemsworth, Will Smith, Eva Longoria y Ewan McGregor.

Kim, el astro de “Lost” que recientemente obtuvo una nominación al premio Tony, es admirador del fallecido chef y presentador de televisión Anthony Bourdain, quien ayudó a crear el papel del conductor moderno de programas de viajes.

“No diría que este programa sea tan irreverente como lo era el de Anthony Bourdain, pero me encantaba porque sentía que me mostraba su visión de cada país y era un guía de confianza", dijo Kim. "Si puedo ser eso para algunas personas, entonces ese es el espíritu que me gustaría aportar a este programa”.

Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de talento, de CNN Originals y desarrollo creativo, sostiene que Kim aporta una perspectiva única y profundamente personal a la serie.

“Desde la primera vez que lo conocí, quedó claro que estaba increíblemente bien preparado para abordar esto: profundamente apasionado por el tema y con un gran conocimiento", dijo Entelis. "También estaba muy enfocado en asegurarse de que la manera en que miramos la cultura coreana se traduzca para una amplia audiencia global, poniendo realmente el foco sobre ella”.

Kim nunca ha sido presentador de televisión, pero es un viajero entusiasta y no se siente fuera de lugar en Corea. Asegura que, pese a exigirse, se sintió cómodo.

“Puedo presentar al mundo una cultura que amo, que he llegado a conocer y que ha influido en quién soy como intérprete y como ser humano. Así que, para mí, fue extrañamente cómodo y no se sintió en absoluto como si estuviera saliendo de mi zona de confort”, señaló.

Kim espera que la serie pueda ayudar a que las personas no coreanas comprendan mejor una cultura que últimamente ha influido en gran parte del mundo y que también contribuya a abordar el racismo antiasiático, que se disparó durante la pandemia de COVID-19.

“Si podemos empezar a entendernos un poco mejor a través de la cultura, entonces creo que es un paso hacia la unión de una comunidad global. Y creo que al mundo le vendría bien un poco más de comprensión en general”, apuntó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.