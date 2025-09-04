Aumentan los casos de Covid en California y las autoridades piden volver a usar mascarilla

Los funcionarios de salud pública en California informaron que un rebrote de Covid-19 a finales del verano golpea al Estado Dorado, con un aumento sostenido de nuevos casos, mientras que a nivel de algunos condados ya se pide retomar el uso de mascarilla en interiores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que las infecciones por coronavirus están “creciendo” o “probablemente creciendo” en 30 estados, entre ellos California. El organismo señaló que las reuniones sociales por el fin de semana del Día del Trabajo y el regreso de los niños a clases en el otoño podrían haber intensificado la propagación.

Desde los CDC también alertaron que en California los niveles de coronavirus detectados en las aguas residuales son “altos” y que la tasa de positividad en las pruebas de laboratorio sigue en aumento.

open image in gallery Compradores con mascarilla en el Grand Central Market de Los Ángeles, en julio de 2022 ( AP )

Los resultados de la semana que terminó el 23 de agosto mostraron que el 12,07 % de las pruebas en todo California dieron positivo, el doble de lo registrado en la misma semana a finales de julio, informó The Los Angeles Times.

A nivel local, los incrementos fueron similares. En el condado de Los Ángeles, el 13,44 % de las pruebas resultó positivo a finales de agosto, frente al 8,11 % un mes antes.

En Orange County, los casos positivos subieron al 18,1 %, desde el 9,4 % en el mismo periodo. En San Francisco, pasaron del 7,1 % al 8,7 %.

La doctora Elizabeth Hudson, jefa regional de enfermedades infecciosas en Kaiser Permanente del Sur de California, dijo al Times: “Estamos viendo un aumento de pacientes con Covid. Afortunadamente, los casos que requieren hospitalización son pocos y esporádicos. Sin embargo, los niveles en aguas residuales continúan aumentando en Los Ángeles, por lo que aún no hemos llegado al punto máximo de esta ola”.

Y agregó: “Tendremos que esperar una o dos semanas para ver hacia dónde se dirige la situación y tener un panorama más claro”.

Afortunadamente, la tasa de hospitalizaciones por Covid en California sigue clasificada como “baja”, aunque se encuentra en aumento. En la semana que terminó el 23 de agosto, se registraron 3,62 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes, una subida respecto a las 1,9 hospitalizaciones reportadas cuatro semanas antes.

Según los funcionarios de salud del condado de Orange, los doctores Christopher Zimmerman y Regina Chinsio-Kwong, “el porcentaje actual de positividad de Covid-19 es más alto que en cualquier momento del invierno pasado”. No obstante, ambos advirtieron que por ahora no está claro qué tan alta o qué tan grave será la ola de Covid de este verano.

open image in gallery Carteles de seguridad pública en Monterey Park, California, durante la pandemia, junio de 2021 ( AFP/Getty )

Al tomar distancia del escepticismo hacia las vacunas del secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración Trump, Robert F. Kennedy Jr., la doctora Aimee Sisson, de Yolo County, declaró al Times: “La vacunación sigue siendo una de las formas más efectivas de prevenir la enfermedad grave y la muerte por Covid-19”.

Además, pidió que se vuelva a usar mascarillas y señaló: “El uso de una mascarilla de alta calidad como una N95, KN95 o KF94, que ajuste bien, ofrece una fuerte protección”.

Mientras tanto, en la costa este de Estados Unidos, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anunció el miércoles que su estado sería el primero en eliminar todos los mandatos de vacunación.

El cirujano general del estado, Joseph Ladepo, comparó la vacunación obligatoria con la “esclavitud” durante una conferencia de prensa y presentó el debate como un asunto de libertad de elección.

Traducción de Leticia Zampedri