Concurso de canto en prisión de Río ofrece expresión creativa a mujeres encarceladas

Un grupo de mujeres brasileñas encarceladas se maquillaron, se pusieron vestidos y compitieron el viernes en un concurso de canto en una prisión de Río de Janeiro, un evento diseñado para detectar talentos e incrementar la confianza de las detenidas en sí mismas antes de su liberación.

Dentro de un vasto salón multiusos, las quince candidatas se turnaron para cantar con todo el corazón en un escenario de temática púrpura y frente a una audiencia compuesta por funcionarios de la prisión, voluntarios y compañeras detenidas, quienes aplaudieron y cantaron junto a ellas.

Muchas interpretaron canciones gospel, mientras que otras ofrecieron interpretaciones de MPB, el acrónimo de música popular brasileña en portugués, incluyendo "Oveja negra" de la querida cantante Rita Lee, ya fallecida.

Un panel de jurados compuesto por el actor y presentador de televisión David Brazil y el cantante Maurício Mattar, entre otros, observó cuidadosamente, asignando puntuaciones por voz, actuación, presentación y carisma.

Fernanda Fernandes Domingues, de 36 años, ganó el primer premio. "Ni siquiera sé qué decir, ¡estoy realmente feliz!", expresó. "La música es una forma de empoderarme en este momento triste, porque estar en prisión es triste".

Meses antes del gran día, las candidatas de cuatro centros de detención audicionaron, ensayaron y realizaron pruebas de maquillaje, vestuario y peinado, añadiendo variedad y estímulo a una rutina carcelaria repetitiva.

El día de la competencia, conocida como "Voz de la Libertad", las mujeres se prepararon en una sala equipada con espejos y un biombo, vocalizando y agitando los brazos para sacudirse el nerviosismo.

Rilary Cristina Leite, de 31 años, solía cantar en bares, en fiestas y en la iglesia antes de ser arrestada hace seis años. Dijo que el espectáculo fue una oportunidad para ayudarla en el camino de la rehabilitación, al mostrar sus habilidades. Su salida de prisión está programada en menos de un año.

"Es mágico porque estamos haciendo lo que queremos. Para nosotras significa liberación. Estamos en la cárcel y el arte nos libera", manifestó Leite, y añadió que su sueño es cantar en el festival Rock in Rio.

La competencia de este año, con el tema "esperanza y emancipación", fue la tercera organizada por la autoridad de administración penitenciaria del estado de Río de Janeiro.

Maria Rosa Lo Duca Nebel, secretaria estatal de administración penitenciaria de Río, indicó que el objetivo de la cárcel también es rehabilitar a través del trabajo, los estudios, la lectura y —como ocurrió el viernes— a través de la cultura.

Ayuda también a mejorar el ambiente dentro de la instalación, señaló.

"Esto ayuda a calmar las cosas, en el sentido de que alivia la tensión, porque el sistema penitenciario —aunque esta es una unidad de mujeres— es un ambiente que es tenso por naturaleza. Lo que hemos proporcionado aquí, con la presencia de todos, crea esa sensación de alivio", manifestó.

Cassiane Victoria Moura Martins ganó el concurso del año pasado. Ha estado cantando desde que tenía tres años, y solía presentarse en la radio y otros espacios públicos.

Dejó de hacerlo después de ser encarcelada por participar en el tráfico de drogas, pero lo retomó gracias al concurso y aspira a cantar profesionalmente. Planea hacer videos para TikTok una vez que salga de la prisión.

"Cuando canto, me siento en paz. Es como una medicina calmante. Lo necesito. Así que canto, y todo está bien", expresó.

