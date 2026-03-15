"KPop Demon Hunters" gana el Oscar a mejor película animada

“KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”) ganó el domingo el Premio de la Academia a la mejor película animada, coronando una trayectoria culturalmente definitoria que ha colocado a la cinta de acción musical en la cima tanto de la taquilla como de las listas musicales.

El gran éxito de Netflix sigue a HUNTR/X, un grupo femenino coreano que combate demonios de otro mundo, a una banda rival de chicos y la propia vergüenza de su cantante principal. Su estilo de animación entrecortado, que combina estéticas de anime en 2D con estilizaciones por computadora en 3D, subraya la acción de alto octanaje. La banda sonora, encabezada por el éxito ganador del Grammy “Golden”, colocó ocho canciones en la lista Hot 100 de Billboard. Junto con toda la caza de demonios y la coreografía, hay un relato creativo de autoaceptación que mezcla la mitología coreana y la cultura de los ídolos del K-pop.

En su discurso de agradecimiento, la directora Maggie Kang pidió disculpas a “quienes se parecen a mí” por la tardanza en verlos representados en la pantalla.

“Esto es para Corea y para todos los coreanos”, afirmó.

La victoria demuestra aún más la influencia global de la cultura pop surcoreana. El mundo fantástico de la película, donde la única fuerza que se interpone entre los espíritus malignos y la humanidad es un trío vocal amante de los bocadillos, inspiró muchos disfraces infantiles de Halloween en Estados Unidos. Las cantantes de HUNTR/X, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, ganaron cientos de miles de seguidores en Instagram, actuaron en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s y aparecieron junto a Bad Bunny en el estreno de temporada de “Saturday Night Live”.

Arden Cho, quien aportó la voz hablada de Rumi, fue nombrada una de las figuras revelación del entretenimiento de 2025 por The Associated Press.

La victoria de la película sorprendió poco a quienes siguieron la temporada de premios. Las otras películas animadas nominadas, “Arco”, “Elio”, “Amélie et la métaphysique des tubes” ("Amélie y los secretos de la lluvia") y “Zootopia 2", habían acumulado pocos galardones en las ceremonias previas a los Oscar. “KPop Demon Hunters” arrasó en muchos de esos premios precursores, incluidos los Premios del Sindicato de Productores y los Globos de Oro.

El reconocimiento prolonga la celebración, por parte de los votantes, de historias animadas originales que no adaptan propiedad intelectual ya existente. Entre los ganadores recientes figuran "Kimi-tachi wa dô ikiru ka" ("El niño y la garza"), de Hayao Miyazaki, y la película letona “Flow”.

Maggie Kang, una de las directoras del filme, ha manifestado que quería sumergir por completo a los espectadores en su ambientación coreana, en lugar de explicar ciertos elementos para el público occidental. Al “lanzar a la gente a la parte profunda de una cultura”, le dijo anteriormente a la AP, resulta más fácil derribar barreras. “Si no le pones un foco encima, simplemente se acepta con mayor facilidad”, expresó.