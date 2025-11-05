Cómo funciona la votación de los Grammy: todo lo que necesitas saber

La Academia de la Grabación anunciará los nominados a los Premios Grammy 2026 el viernes. Es un buen momento para examinar cómo toma sus decisiones esta organización. ¿Quién selecciona a los nominados? ¿Quién vota? ¿Puede alguien nominar cualquier lanzamiento grabado para un Grammy?

A continuación, un curso intensivo sobre la votación de los Grammy.

¿Cómo funciona la votación de los Grammy?

Los miembros de la Academia de la Grabación y las discográficas presentan artistas en ciertas categorías, que luego son evaluadas para determinar su elegibilidad. Actualmente, hay 95 categorías de los Premios Grammy.

Después de que las presentaciones han sido revisadas, los miembros votantes ayudan a determinar quiénes serán las nominaciones finales, típicamente en el otoño, utilizando un panel de control de membresía. Solo pueden votar por música que ha sido presentada y evaluada.

Una vez que los nominados son determinados y anunciados en noviembre, se lleva a cabo un período de votación final. Este ciclo se extiende del 12 de diciembre al 5 de enero.

Los ganadores se anuncian en vivo en la ceremonia de febrero.

Y no te equivoques: los miembros votantes no votan en las 95 categorías. Se les permite votar en hasta diez categorías en tres campos de género, así como en las seis categorías de campo general, que incluyen grabación, álbum, canción, productor, no clásico y compositor, no clásico del año, y mejor nuevo artista. Eso permite a los expertos centrarse en su área de especialización.

¿Cómo se convierte alguien en miembro votante?

Hay tres tipos de membresías en la Academia de la Grabación: Grammy U, profesional y de votación. Esta última incluye intérpretes, compositores, productores, ingenieros, instrumentistas y más. Son esos miembros quienes determinan los ganadores de los Grammy cada año.

Los miembros votantes deben proporcionar prueba de una carrera principal en la música, dos recomendaciones y ciertos créditos verificables.

Pero hay algunas formas de eludir algunos de esos requisitos: si eres ganador o nominado al Grammy del año en curso, no necesitas proporcionar una recomendación de alguien en la industria. Si has sido nominado a un Grammy en los últimos cinco años, no necesitas proporcionar prueba de tus créditos.

¿Qué determina la elegibilidad para los Grammy?

Las obras presentadas deben adherirse a las calificaciones específicas de las categorías en las que se presentan. Las reglas y directrices se pueden encontrar en Grammy.com.

También hay cambios frecuentes en las categorías y campos. En 2026, ha habido algunos: el mejor álbum de country se ha dividido en mejor álbum de country contemporáneo y mejor álbum de country tradicional. Las categorías de mejor paquete de grabación y mejor paquete de edición especial limitada o en caja también se han combinado en la categoría de mejor paquete de grabación, con la mejor portada de álbum separada por su cuenta.

Lo más importante: las grabaciones y videos musicales también deben ser presentados dentro del período de elegibilidad de los Grammy, lo que para la ceremonia de 2026 significa trabajos lanzados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

¿Cómo califica un músico para mejor nuevo artista?

La categoría de nuevo artista está en constante evolución, tratando de capturar el espíritu de cada año a medida que el proceso de categorizar la fama se vuelve más complicado. Las reglas de los Grammy actualmente dicen que las nominaciones dependen de si "el artista ha alcanzado un avance o prominencia" — y delega esa determinación a un comité de evaluación. Los artistas elegibles deben haber lanzado al menos cinco sencillos o un álbum, pero ya no hay un máximo. Es por eso que alguien como, por ejemplo, Sabrina Carpenter — quien se destacó en el verano de "Espresso" — se encontró nominada al trofeo de mejor nuevo artista en 2025 a pesar de estar en su sexto lanzamiento de larga duración.

Y este año, la categoría también se ha ampliado para incluir artistas que fueron presentados en álbumes nominados a álbum del año anteriores, siempre que representen menos del 20% de la música del álbum.

¿Cuándo son los Grammy 2026?

Los Grammy se celebrarán el 1 de febrero en la Arena Crypto.com en Los Ángeles. Las nominaciones serán anunciadas el viernes. Se transmitirán en vivo por CBS y se podrán ver en streaming bajo demanda a través de Paramount+.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.