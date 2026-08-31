Comienzan los alegatos finales en juicio de acusado de orquestar la muerte de Tupac Shakur

Los alegatos finales están programados para el lunes en uno de los juicios más esperados del hip hop, contra el hombre acusado de orquestar la muerte de Tupac Shakur.

Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, enfrenta un único cargo de homicidio con un arma mortal con la intención de promover, impulsar o ayudar a una pandilla criminal por la muerte de Shakur ocurrida en Las Vegas hace casi 30 años.

Un panel de 16 jurados, cuatro de los cuales serán suplentes, escuchó a 24 testigos convocados por la fiscalía y a tres testigos llamados por la defensa durante nueve días. Se esperaba que el juicio durara más, ya que la fiscalía planeaba originalmente llamar a entre 35 y 45 testigos.

Se prevé que la fiscalía insista en sus argumentos de que Davis dio las órdenes del ataque contra Shakur aquella noche basándose en las propias declaraciones de Davis, mientras que el abogado defensor de Davis probablemente reiterará su afirmación de que la narrativa de la fiscalía es una ficción y de que no respaldaron con pruebas las afirmaciones de Davis.

El juicio culmina un caso de décadas que durante años ha atraído la atención tanto de los aficionados al hip hop como de los expertos en crímenes reales. Shakur, considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, estaba en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996 y se detuvo en un semáforo en rojo cuando un Cadillac blanco se colocó a su lado y se efectuaron disparos. Shakur murió seis días después a causa de sus heridas. El cofundador de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, también resultó herido, pero sobrevivió.

Durante años, nadie había sido acusado por la muerte del rapero hasta que Davis comenzó a hacer declaraciones públicas, en las que afirmó que estaba en el Cadillac y que entregó el arma a otros en el asiento trasero. Davis, quien se proclamaba entonces líder de los South Side Compton Crips, describió el tiroteo como un acto de represalia después de que Knight y el séquito de Shakur golpearan al sobrino de Davis en el MGM Grand horas antes del tiroteo.

La fiscalía no sostiene que Davis haya sido quien apretó el gatillo, sino que orquestó el asesinato. Según la ley de Nevada, una persona que ayuda a otra a cometer un asesinato puede ser condenada por el delito. Davis es la única persona que sigue con vida de las que iban en el Cadillac.

Las propias palabras de Davis son una clave en el juicio

El Estado se ha apoyado en las propias declaraciones de Davis a la policía, a documentalistas y a entrevistadores, en las que admitió haber desempeñado un papel en el tiroteo. Davis también fue coautor de un libro titulado “Compton Street Legend”, que Davis describió como “la verdad real” en una entrevista que se reprodujo para los jurados.

En múltiples entrevistas, Davis dijo que pasó el arma al asiento trasero, aunque algunos detalles variaron ligeramente en distintas ocasiones. A veces, Davis afirmó que Deandre “Freaky” Smith tenía el arma, pero no la quería, así que Anderson la tomó y apretó el gatillo. En otras entrevistas, así como en su propio libro, Davis evitó decir quién apretó el gatillo o afirmó que no lo sabía.

Entre los testigos de la fiscalía hubo un experto en pandillas que describió a Davis como quien daba las órdenes y a quien los miembros más jóvenes de la pandilla debían obedecer. Los testigos también declararon sobre la intensa rivalidad entre pandillas entre los South Side Compton Crips y los Mob Piru, que estaban asociados con compañías discográficas rivales, Bad Boy Records y Death Row Records.

Falta de pruebas físicas, según la defensa

El abogado defensor de Davis, Michael Sanft, ha dicho a los jurados que las palabras de su cliente eran fanfarronería y que estaban destinadas a hacerle ganar dinero a Davis, no a decir la verdad.

Sanft, quien asumió el caso sin cobrar, sostiene que no hay pruebas físicas que vinculen a Davis con el delito, como registros telefónicos o facturas.

Durante el juicio, los investigadores dijeron que, durante un registro policial, se encontró en la residencia de Davis una factura de un hotel de Las Vegas, pero no estaba claro de qué fecha era, ni dónde se encuentra actualmente esa evidencia.

El caso tiene casi 30 años, y su antigüedad ha afectado el tipo de pruebas presentadas en el tribunal. Los fiscales advirtieron a los jurados que el material recopilado en la década de 1990 es diferente de lo que las fuerzas del orden recogen hoy.

Aun así, los fiscales mostraron a los jurados imágenes de vigilancia recopiladas en el MGM Grand que mostraban a Shakur, con una camisa de vestir dorada, caminando con paso rápido por el piso del casino mientras su séquito luchaba por seguirle el ritmo. Las imágenes mostraban la pelea entre el séquito de Shakur y el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson.