Comienza festividad judía de Sucot, que celebra la recolección de la cosecha

Sucot, una festividad judía de una semana que celebra la tradicional recolección de la cosecha, comienza al atardecer del lunes y continúa hasta el lunes 13 de octubre.

Se considera uno de los festivales más alegres del calendario judío, distintivo porque explícitamente anima a los judíos a regocijarse y desalienta el luto público.

Las descripciones de estos días sagrados están disponibles aquí de dos de las principales ramas del judaísmo en Estados Unidos:

Este año, el primer día completo de Sucot cae el 7 de octubre, el segundo aniversario del ataque de Hamás en 2023 al sur de Israel que dejó más de 1.200 personas muertas y 251 personas tomadas como rehenes.

Creyendo que el luto público está prohibido por la ley judía durante Sucot, una coalición de líderes y activistas judíos en la ciudad de Nueva York está organizando lo que llaman un Círculo de Unidad, esperando que miles de personas se reúnan en el Gran Césped de Central Park para "bailar, rezar y celebrar juntos la vida y la resiliencia judía".

