Cinco heridos al encallar ferry surcoreano con unas 270 personas a bordo

Un ferry surcoreano que transportaba a casi 270 personas encalló en las rocas frente a la costa suroeste del país el miércoles, informó la guardia costera.

La agencia de noticias Yonhap informó que cinco personas sufrieron heridas leves, pero no se han reportado otras víctimas.

El incidente ocurrió cuando el barco navegaba desde la isla sureña de Jeju hacia la ciudad portuaria suroccidental de Mokpo, según un comunicado de la guardia costera.

El comunicado indicó que recibió un informe del incidente tarde el miércoles, y que el barco transportaba a 267 personas, incluidas 246 pasajeros y 21 miembros de la tripulación.

La guardia costera manifestó que estaba movilizando todos los recursos disponibles para rescatar a los que estaban en el barco.

Por ahora se desconoce qué causó que la embarcación encallara.

