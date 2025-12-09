Una innovadora terapia con células madre revierte el Parkinson en un paciente chino

Investigadores chinos desarrollaron una nueva terapia con células madre para la enfermedad de Parkinson que, al parecer, proporciona una rápida mejora de los síntomas en pacientes que sufren desde hace décadas de este trastorno neurológico.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo que afecta principalmente la capacidad de movimiento del organismo y está causado por la muerte de células nerviosas en una región del cerebro que produce la hormona dopamina.

Con el tiempo, los pacientes pueden llegar a tener rigidez en todo el cuerpo y ser totalmente incapaces de cuidar de sí mismos.

Esta enfermedad degenerativa aún no tiene cura y las opciones de tratamiento actuales se centran en controlar los síntomas.

Muchos de los enfoques terapéuticos existentes intentan sustituir temporalmente la dopamina en el cerebro, pero no abordan la muerte subyacente de las neuronas.

Ahora, investigadores del First Affiliated Hospital of the University of Science and Technology de China (USTC), en Hefei, afirman haber logrado una gran eficacia en su terapia con células madre, ayudando a los pacientes de Parkinson a recuperar el movimiento perdido.

Estos científicos llevan a cabo desde abril un ensayo clínico de fase I de trasplantes de células madre en seis pacientes e informan de una rápida mejoría de los síntomas con un aumento sostenido de la señalización dopaminérgica en el cerebro de los participantes.

La terapia pretende inducir a las células madre inyectadas a diferenciarse y convertirse en células nerviosas que solo podrían segregar dopamina.

Un paciente dibuja una espiral mientras usa un dispositivo que utiliza un giroscopio para ayudar a estabilizar los temblores ( AFP via Getty Images )

Los investigadores afirman que pudieron lograr una eficacia muy alta a la hora de inducir a las células madre a diferenciarse en células productoras de dopamina funcionales en los pacientes.

“Las 'plantamos' en el cerebro del paciente y permitimos que se diferencien en neuronas dopaminérgicas completamente nuevas que remodelan las redes neuronales del cerebro”, explica a SCMP el neurólogo Shi Jiong, que forma parte del equipo del estudio.

“Los equipos punteros a nivel internacional informaron recientemente de una tasa de conversión en torno al 50%, pero nuestro equipo de colaboración logró una tasa superior al 80% gracias a una serie de esfuerzos”, afirmó el Dr. Jiong.

Según los informes, uno de los seis participantes en el estudio experimentó una disminución drástica de síntomas como temblores y rigidez.

La puntuación de la Escala Unificada de Evaluación de la Enfermedad de Parkinson del paciente de 37 años bajó de 62 —clasificada como discapacidad severa— a una puntuación de 12, parecida a la de un individuo sano, dicen los investigadores.

Los primeros resultados del ensayo ya mostraron en abril que el tratamiento con células madre es seguro para los pacientes, ya que las células inyectadas sobreviven y producen dopamina.

Los investigadores esperan reclutar a más pacientes para estudios a mayor escala con el fin de seguir comprobando el potencial de la nueva terapia.

Traducción de Olivia Gorsin