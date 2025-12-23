Un apagón en una instalación clave del reloj atómico hizo que la hora oficial de EE. UU. se retrasara algo menos de cinco millonésimas de segundo la semana pasada, según informó el organismo de control horario del país.

El 17 de diciembre, una fuerte tormenta de viento dejó sin electricidad al laboratorio del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST) de Denver y posteriormente falló un generador de reserva, lo que provocó la interrupción de los sistemas críticos para el mantenimiento del patrón horario.

La hora oficial se calcula como la media ponderada de los 16 relojes atómicos del NIST, que utilizan las frecuencias de resonancia naturales de los átomos para dar la hora con una precisión extremadamente alta.

La interrupción del suministro eléctrico provocó que el tiempo universal coordinado del NIST se ralentizara en 4,8 microsegundos, según informó la portavoz del NIST, Rebecca Jacobson, en un correo electrónico público.

A modo de comparación, una persona tarda unos 350.000 microsegundos en parpadear.

Reloj atómico de red de iterbio del NIST ( NIST )

Solo se trataba de una desviación mínima en la escala temporal de referencia que mantiene el NIST, que dijo haber informado inmediatamente a las organizaciones para que tomaran como referencia otras fuentes.

Las baterías de reserva mantenían los relojes atómicos individuales en funcionamiento ininterrumpido, pero alteraban la sincronización entre los relojes y los sistemas de medición y difusión de la hora oficial.

El NIST dijo que fue rápido en restablecer la energía de reserva activando un generador diésel que la instalación había mantenido en reserva.

“Recuperamos cierta capacidad de seguimiento, lo que demuestra que la señal UTC diseminada probablemente no se desvió más de 5 us (cinco millonésimas de segundo) y parecía estable”, afirmó Jacobson en el correo electrónico.

Aunque la desviación era mucho menor de lo que notaría la mayoría de las organizaciones, podría ser importante para algunos sistemas de “alta gama” que dependen de una sincronización extremadamente precisa, como el GPS y la navegación por satélite, las redes de telecomunicaciones y el comercio financiero de alta frecuencia.

“Esta precisión es importante para las aplicaciones científicas, las telecomunicaciones, las infraestructuras críticas y la supervisión de la integridad de los sistemas de posicionamiento”, afirma en un correo electrónico Jeff Sherman, jefe del grupo del NIST.

“Sin embargo, el método más popular basado en la transferencia de tiempo de visión común utilizando satélites GPS como ‘estándares de transferencia’ pasó sin problemas a utilizar los relojes del campus del NIST en Ft. Collins como estándar de referencia”.

Según el Sr. Sherman, esta característica mitiga el impacto para muchos usuarios de la señal horaria de alta precisión.

Traducción de Olivia Gorsin