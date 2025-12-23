Liberan a activista migratoria de Colorado Jeanette Vizguerra, informan defensores.

Jeanette Vizguerra, una destacada activista migratoria y laboral de Colorado fue liberada el lunes después de pasar nueve meses detenida en una instalación de inmigración, informaron sus seguidores.

Vizguerra salió de un centro de detención de inmigración en los suburbios de Denver un día después de que un juez dictaminó que podía pagar una fianza de 5.000 dólares, según el American Friends Service Committee, el cual ha estado trabajando con los abogados y la familia de Vizguerra.

El grupo publicó fotografías de Vizguerra, madre de cuatro hijos, junto a su hija, su yerno y su nieto después de salir del centro de detención en Aurora, Colorado.

Vizguerra cobró relevancia después de refugiarse en iglesias de Colorado para evitar su deportación durante el primer mandato del presidente Donald Trump. La revista Time la nombró como una de las personas más influyentes del mundo en 2017. Fue arrestada a principios de este año en el estacionamiento de la tienda Target del área de Denver en la que trabajaba.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó el martes en un comunicado que Vizguerra ha recibido “todo el debido proceso” y que seguirá llevando a cabo su trabajo.

“Encontraremos, arrestaremos y deportaremos a los extranjeros ilegales, sin importar si fueron destacados como ‘Persona del Año de Time’”, señaló.

Vizguerra, quien llegó a Colorado en 1997 procedente de Ciudad de México, ha estado luchando contra su deportación desde 2009, después de que fue detenida en los suburbios de Denver y se le encontró en posesión de una tarjeta de Seguro Social falsa con su propio nombre y fecha de nacimiento, pero con el número real de otra persona, según una demanda que presentó en 2019 contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés). De acuerdo con la demanda, Vizguerra no sabía en ese momento que el número pertenecía a otra persona.

Los abogados de Vizguerra han dicho que el ICE intentaba deportarla basándose en una orden que nunca fue válida e impugnaron su detención ante un tribunal federal.

Un juez federal ordenó recientemente una audiencia de fianza en el tribunal de inmigración para determinar si Vizguerra debía permanecer detenida mientras se desarrolla su caso.

American Friends Service Committee difundió un comunicado en el que Vizguerra agradeció a sus abogados, quienes han estado trabajando en su caso de forma gratuita.

“Ellos entienden que este caso es más grande que yo. Esta lucha es por los derechos constitucionales que todos compartimos, los derechos humanos y la dignidad para todas las personas”, expresó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.