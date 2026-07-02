Los hinchas mexicanos que celebraban la victoria en el Mundial contra Ecuador provocaron un “terremoto”

Según los sismólogos, los saltos masivos de los aficionados eufóricos después de que México anotó dos goles que le dio la victoria contra Ecuador en un tenso partido de eliminación directa del Mundial provocaron temblores “significativos”.

La Plataforma Digital de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos (SASSLA) de México observó que “el estallido de euforia y la ovación masivos” de los aficionados tras los goles del partido del martes “produjeron vibraciones en la zona”.

“El gol de Julián Quiñones contra Ecuador acaba de ser registrado por varios sismógrafos”, escribió SASSLA en X.

“También tenemos el récord del segundo gol por Raúl Jiménez en el minuto 31”, decía.

Tres personas murieron aplastadas en Ciudad de México tras el partido, cuando casi un millón de aficionados salieron a las calles para celebrar la victoria de México por 2-0 contra Ecuador, que les valió la clasificación para los octavos de final del Mundial.

open image in gallery Raúl Jiménez, número 9 de México, celebra el segundo gol de su equipo durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ( Getty Images )

Anteriormente se informaron casos de “terremotos provocados por el hombre”, causados por actividades intensas como la construcción de edificios de gran altura, la extracción de agua subterránea o la fracturación hidráulica.

Anteriormente, también se registraron sucesos similares durante eventos deportivos o actuaciones a gran escala, como un concierto de Taylor Swift en 2024.

“Así se registró en la estación RaspberryShake más cercana al Estadio Azteca: una señal artificial excepcional. El estallido de euforia y los gritos masivos produjeron vibraciones en el terreno local”, declaró SASSLA tras el partido.

Aunque no se trató de un terremoto real, los temblores debidos a la rápida vibración de las personas saltando al mismo tiempo y su golpe colectivo contra el suelo generaron ondas superficiales cortas, según informó la plataforma de monitoreo sísmico Sismo Alerta Mexicana en una publicación en X.

open image in gallery Taylor Swift actúa en el escenario durante la gira ‘Taylor Swift | The Eras Tour’ en el Johan Cruijff Arena ( Getty Images para TAS Rights Mana )

“Si alguien camina cerca de un sismógrafo, este lo detectará claramente; y si varias personas saltan al mismo tiempo cerca de él, es aún más fácil”, decía el comunicado”.

“Se trata de instrumentos que detectan terremotos al otro lado del mundo, por lo que su sensibilidad es extremadamente alta”, publicó la cuenta oficial de X del sistema de alerta.

Este fenómeno no es nuevo y ya se informó anteriormente durante importantes eventos deportivos y conciertos.

open image in gallery Los compañeros de equipo de Julian Quinones, el número 16 de México, lo lanzan por el aire mientras celebran la victoria del equipo ( Getty Images )

Según una investigación sobre el fenómeno publicada en 2024 en la revista Seismological Research Letters, estos eventos pueden producir señales de vibración únicas que se asemejan a temblores.

Por ejemplo, un concierto de Swift en 2023, con más de 70.000 asistentes, registró fuertes vibraciones sísmicas en estaciones de la red ubicadas a unos 9 km del estadio.

“Considerando todas las pruebas, interpretamos que la fuente de la señal es principalmente el movimiento de la multitud en respuesta a la música”, escribieron los científicos en este estudio.

open image in gallery Los jugadores de México celebran bailando tras la victoria de su equipo ( Getty Images )

Los científicos esperan que los resultados de estos temblores artificiales ayuden a construir mejores sismógrafos que permitan distinguir entre los diferentes tipos de vibraciones.

Según los investigadores, también puede ayudar a estudiar la estructura del subsuelo terrestre y a construir edificios y auditorios que respondan mejor a las vibraciones.

Traducción de Olivia Gorsin