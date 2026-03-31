La NASA alista el cohete Artemis II para la primera misión lunar tripulada en décadas

Tras varias semanas de fugas de combustible y otros problemas, la NASA encaró el martes una cuenta regresiva sin contratiempos, en vísperas del primer viaje de astronautas a la Luna en más de medio siglo.

Las autoridades informaron que el cohete lunar se encontraba en buen estado en la plataforma, y el clima parecía prometedor. Los meteorólogos situaron en 80% las probabilidades de condiciones favorables.

“Todos están muy entusiasmados y entienden la importancia de este lanzamiento”, señaló Jeff Spaulding, el director principal de pruebas.

Los cuatro astronautas asignados a la misión Artemis II se convertirán en los primeros visitantes lunares desde la misión Apolo 17 en 1972. Pasarán a toda velocidad alrededor de la Luna sin aterrizar ni entrar en órbita, y regresarán directamente.

Es lo más cerca que ha estado la NASA de lanzar el cohete Artemis II. Las fugas de combustible de hidrógeno aplazaron el vuelo de febrero a marzo, y luego unas líneas de helio obstruidas lo pospusieron hasta abril. La agencia espacial solo dispone de unos cuantos días cada mes para enviar a los tres estadounidenses y un canadiense a la Luna.

Confiado en que todos estos problemas están solucionados, el equipo de lanzamiento planea comenzar a cargar combustible al cohete Space Launch System, de 32 pisos de altura, el miércoles por la mañana para despegar por la tarde.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.