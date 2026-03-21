Fotos inéditas reviven el regreso heroico de Neil Armstrong tras la crisis de Gemini 8

Sesenta años después de que Neil Armstrong apenas lograra sobrevivir a una emergencia en órbita alrededor de la Tierra en la misión Gemini 8, el museo de Ohio que lleva su nombre recibió en donación fotos inéditas de su heroico regreso.

La rapidez de pensamiento salvó a Armstrong y a su compañero astronauta David Scott, quienes dieron por terminada la misión antes de tiempo con un amerizaje frente a Okinawa, Japón.

Fotos no publicadas anteriormente, tomadas por Ron McQueeney, un veterano del Ejército y fotógrafo profesional que acompañó a Armstrong y Scott, muestran nuevos ángulos de la pareja.

Como el amerizaje no estaba previsto, pocos miembros de los medios estaban en el lugar, aunque sí había fotógrafos de la NASA y militares. Personas a las que se llamó de manera inesperada para ayudar en las operaciones de recuperación, como McQueeney, desempeñaron un papel clave al captar la situación posterior.

“A veces, un acontecimiento increíble puede ser documentado por algunos de los medios más ordinarios”, afirmó Dante Centuori, director ejecutivo del Armstrong Air and Space Museum en Wapakoneta, la ciudad natal de Armstrong en el oeste de Ohio.

La viuda de McQueeney donó las fotos, que muestran a Armstrong y Scott en la cubierta de un buque de la Marina de Estados Unidos saludando con la mano a militares en tierra. En una se ve la cápsula Gemini 8 siendo izada en el aire para su transporte.

Uno de los objetivos de la misión era efectuar el primer acoplamiento en el espacio. Minutos después de lograrlo, ambas naves comenzaron a dar vueltas sin control. Los astronautas se separaron de la otra nave, pero el giro empeoró.

Armstrong tomó una decisión calculada y activó los propulsores de la nave para detener el giro. Al hacerlo, consumió parte del combustible vital necesario para regresar a casa. Por seguridad, tuvieron que terminar la misión antes de tiempo.

El dúo amerizó unas 10 horas después del lanzamiento del 16 de marzo de 1966. Los recogió un barco de recuperación y los llevó a la Base Aérea de Naha, en Japón.

Centuori comentó que un elemento destacado de las fotos son las sonrisas en los rostros de los astronautas, lo que, en su opinión, muestra su profesionalismo y su capacidad de mantenerse tranquilos aun después de una misión que puso en riesgo sus vidas.

El historiador de la ciencia Robert Poole señaló que esas sonrisas apuntan a otra cosa.

“Lo obvio que me llama la atención es que están muy felices de seguir con vida”, expresó Poole, de la Universidad de Lancashire.

La capacidad de Armstrong para mantener la calma en una crisis fue clave para que lo eligieran comandante del Apolo 11, indicó el historiador.

Más de medio siglo después de la última misión Apolo, la NASA se prepara para regresar a la Luna con un sobrevuelo lunar de astronautas de Artemis en abril.

Las misiones pasadas recuerdan el esfuerzo y la preparación que se requieren para llegar al espacio y adaptarse cuando los planes cambian.

“Ver a personas despegar al espacio con frecuencia puede hacer pensar que es fácil, pero es muy difícil. Y requiere muchos recursos y atención”, señaló Emily Margolis, curadora del National Air and Space Museum.

Las nuevas imágenes ayudarán al Museo Armstrong a llenar vacíos al contar a los visitantes la historia de la misión. La cápsula Gemini 8 ya está en exhibición en el museo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.