Astronautas chinos varados están "en buen estado" pese a demora en su regreso por basura espacial

Associated Press
Martes, 11 de noviembre de 2025 06:54 EST
La tripulación varada de una misión espacial china está "en buen estado, trabajando y viviendo con normalidad", afirmó el martes la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China.

Los tres astronautas de la misión Shenzhou-20 enfrentan un retraso en su regreso a la Tierra después de que su retorno programado para el 5 de noviembre fuera abortado, ya que se cree que su nave espacial fue golpeada por un pequeño fragmento de basura espacial.

El regreso ha sido pospuesto a una fecha no especificada, pero el equipo de la misión está llevando a cabo pruebas y simulacros, según un comunicado emitido por la agencia espacial.

"El equipo de la Shenzhou-20 está en buen estado, trabajando y viviendo con normalidad", indicó el comunicado.

Los tres astronautas —Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie— viajaron a la estación espacial Tiangong en abril y estaban finalizando su rotación de seis meses.

La misión de reemplazo Shenzhou-21 se acopló exitosamente con la estación espacial el 1 de noviembre, llevando por primera vez un grupo de ratones para experimentos.

China ha logrado un progreso constante con su programa espacial desde 2003. Ha construido su propia estación espacial y tiene como objetivo llevar a una persona a la Luna para 2030.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

