Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

El premio mayor de Powerball se calcula ahora en 1.600 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los premios de lotería más grandes en la historia de Estados Unidos, informaron el domingo funcionarios de la compañía.

Ningún boleto coincidió con los seis números ganadores el sábado: bolas blancas 4, 5, 28, 52, 69 y Powerball rojo 20. Esto establece el quinto premio gordo más grande en la historia del país para el sorteo del lunes, según un comunicado de prensa de Powerball.

El premio mayor más grande en Estados Unidos ha sido de 2.040 millones de dólares en 2022. El ganador compró el boleto en California y optó por recibir un pago único de 997,6 millones de dólares.

Las probabilidades de ganar el premio mayor del lunes —el cuarto más grande en la historia de Powerball— son de 1 en 292,2 millones, señaló Powerball.

El ganador puede optar por un pago único estimado en 735,3 millones de dólares o un premio anualizado calculado en 1.600 millones de dólares. Ambas opciones son antes del pago de impuestos.

La opción de anualidad ofrece un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan 5% cada año, agregó Powerball.

Powerball está disponible en 45 estados, Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Es supervisado por la Asociación de Loterías Multiestatales, un grupo sin fines de lucro compuesto por loterías estatales. Los estados utilizan las ganancias de la venta de boletos para apoyar la educación pública y otros servicios.

