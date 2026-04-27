Arqueólogos quedan atónitos al encontrar una copia de la ‘Ilíada’ de Homero dentro de una momia del antiguo Egipto

Los arqueólogos encontraron una copia en papiro de la Ilíada de Homero en el interior de una momia del antiguo Egipto. Esta es la primera vez que se halla un texto literario griego incorporado al proceso de conservación.

Este descubrimiento tiene importantes implicaciones para nuestro conocimiento de las prácticas funerarias y la vida religiosa en el antiguo Egipto.

El fragmento de papiro fue descubierto en el abdomen de una momia enterrada en una tumba de la época romana en Oxirrinco hace unos 1600 años.

Oxirrinco, conocida en la época faraónica como Per-Medjed, fue una de las ciudades más importantes del Egipto grecorromano. Sus restos se encuentran en la actual localidad de Al-Bahnasa, a unos 190 km al sur de El Cairo, junto al brazo del Nilo conocido como Bahr Yussef.

Los investigadores del Instituto de Estudios del Antiguo Oriente Próximo de la Universidad de Barcelona encontraron la momia durante una campaña reciente campaña llevada a cabo entre noviembre y diciembre de 2025.

Ellos descubrieron que la momia presentaba un elemento inusual: un papiro colocado en el abdomen como parte del ritual de embalsamamiento.

Anteriormente, se encontraron momias egipcias de este período que portaban papiros escritos en griego, pero todos ellos contenían textos de contenido mágico o ritual.

open image in gallery Papiro con la ‘Ilíada’ de Homero hallado en el interior de una momia de la época romana ( Universidad de Barcelona )

El descubrimiento del papiro de la Ilíada marca la primera vez que se encuentra un texto literario griego en un contexto de embalsamamiento, señalan los investigadores.

El poema épico, dividido en 24 libros, se atribuye a Homero y data del año 800 a.C.

Principalmente, se centra en la Guerra de Troya y en las hazañas heroicas y el trágico destino de Aquiles, el guerrero más poderoso del ejército griego.

El poema se desarrolla unas semanas después del inicio del último año de la guerra, y describe la ira de Aquiles tras ser menospreciado por el comandante griego Agamenón, profundizando en temas como el orgullo, el destino, el honor y la mortalidad.

Combina elementos de la cultura y la mitología de la antigua Grecia y ofrece perspectivas valiosas sobre los valores de los antiguos griegos, y sigue siendo relevante incluso en los tiempos modernos, ya que inspira innumerables adaptaciones.

open image in gallery El yacimiento arqueológico de Oxirrinco ( Universidad de Barcelona )

Según los investigadores, el texto de la Ilíada identificado en la reciente excavación pertenece al catálogo de barcos del Libro II del poema épico.

Contiene un famoso pasaje que enumera las fuerzas griegas que se concentraban ante Troya.

Los investigadores afirmaron desconocer el motivo por el cual se eligió este texto griego en particular para el proceso de momificación.

El proceso de momificación en Oxirrinco, en la época romana, combinaba costumbres tradicionales egipcias, griegas y romanas.

Los sacerdotes del antiguo Egipto de aquella época se centraban en preservar los cuerpos durante más de 40 días, utilizando sal de natrón para deshidratarlos y envolviéndolos en lino.

En lugar de utilizar los tradicionales vasos canopos para preservar los órganos, preferían rellenar el cuerpo con materiales conservados junto con papiros que contenían literatura griega, sellados con arcilla en el interior del pecho o la cavidad pélvica.

open image in gallery Una de las tumbas halladas en Oxirrinco ( Universidad de Barcelona )

Los ataúdes y las envolturas solían mostrar una mezcla de motivos egipcios y romanos.

“No es la primera vez que encontramos papiros griegos, empaquetados, sellados e incorporados al proceso de momificación, pero hasta ahora, su contenido era principalmente mágico”, señaló Ignasi-Xavier Adiego, profesor del Departamento de Lenguas Clásicas, Románicas y Semíticas.

“Además, cabe destacar que desde finales del siglo XIX se descubrió una gran cantidad de papiros en Oxirrinco, incluidos textos literarios griegos de gran importancia, pero la verdadera novedad reside en el hallazgo de un papiro literario en un contexto funerario”.

Hasta el momento, las excavaciones en Oxirrinco revelaron tres cámaras de piedra caliza que contienen momias de la época romana y sarcófagos de madera decorados.

Las campañas anteriores en la antigua ciudad llevaron al descubrimiento de 52 momias de la época ptolemaica, de las cuales más de una docena tenían “lenguas de oro”, un símbolo de preparación para la vida después de la muerte.

Traducción de Olivia Gorsin