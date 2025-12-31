Resuelven falla de energía en túnel del Canal de la Mancha, pero retrasos en trenes podrían seguir

El operador del túnel del Canal de la Mancha dijo que los trenes volvían a circular el miércoles en ambas direcciones a través del enlace submarino entre la Europa continental y Reino Unido, después de un día de caos en el transporte ferroviario causado por una falla en el suministro eléctrico.

Eurostar, que opera trenes de pasajeros a través del túnel, indicó que sus servicios volvían a estar operativos, pero advirtió que los "efectos colaterales" de las suspensiones del martes aún podrían causar demoras y cancelaciones.

El problema en el suministro eléctrico en el túnel de 50 kilómetros (32 millas) se solucionó durante la noche del martes, indicó Eurotunnel en un breve comunicado en el que no ofreció detalles sobre la causa de la falla.

La interrupción de varias horas del servicio de trenes a través del canal el martes trastocó los planes de escapada de fin de año de los viajeros y provocó búsquedas desesperadas de vuelos y autobuses.

