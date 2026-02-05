Las tomografías de una momia de 2.000 años muestran que los antiguos egipcios sufrían dolores de espalda

Las radiografías realizadas a una momia de 2.000 años de antigüedad revelaron que los antiguos egipcios vivían con dolores lumbares, al igual que muchos humanos modernos.

Los radiólogos sometieron a dos momias fechadas en 330 a.C. y 190 a.C. a radiografías por tomografía computarizada (TC), lo que ofrece una visión de la vida de los antiguos egipcios hace más de 2.000 años.

El análisis reveló sus rasgos faciales, incluidas las formas de los párpados y los labios inferiores, así como pistas sobre su salud, sus experiencias vitales y su esperanza de vida, que pueden resonar en la gente de hoy en día, afirman los científicos.

Los investigadores del equipo de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (USC) escanearon el interior de la mitad inferior del sarcófago de las momias, cada una de las cuales pesaba unos 90 kg (200 libras).

Los investigadores descubrieron que la mayor de las dos momias sufría dolores lumbares. El antiguo egipcio fue enterrado con varios artefactos, que representaban varios escarabajos y un pez. Las tomografías revelaron que su columna tenía las vértebras lumbares colapsadas, probablemente debido al envejecimiento natural y al desgaste. El otro individuo parecía haber tenido problemas dentales y una cadera muy deteriorada, y era mayor en el momento de la muerte.

Estas momias envueltas en lino, junto con modelos digitales en 3D y datos obtenidos de sus escáneres, se presentarán en una próxima exposición en el Centro de Ciencias de California a partir del 7 de febrero.

open image in gallery Un modelo digital en 3D ofrece una visión clara del esqueleto de una momia egipcia ( Keck Medicine of USC )

“Ver debajo de la superficie para revelar la experiencia concreta vivida por los individuos es increíblemente emocionante”, afirma la antropóloga Diane Perlov, vicepresidenta ejecutiva de proyectos especiales del Centro de Ciencias de California.

“Esta moderna tecnología científica nos ofrece una poderosa ventana al mundo de los pueblos antiguos y las civilizaciones pasadas que, de otro modo, podría perderse”, afirmó el Dr. Perlov.

Las tomografías computarizadas crean cientos de imágenes transversales detalladas en 3D, o “cortes”, que los expertos pueden “apilar” digitalmente para formar modelos digitales.

open image in gallery Las tomografías revelan los secretos de la vida en el antiguo Egipto ( Ricardo Carrasco III )

Utilizados ampliamente en cirugía, ahora ofrecen medios para realizar análisis no destructivos de especímenes antiguos como las momias.

“Gracias a la visualización, el modelado y la impresión en 3D, médicos como los cirujanos pueden medir con precisión tumores difíciles de detectar, examinar la intrincada estructura del corazón o el hígado de un paciente o determinar la mejor forma de reparar un hombro o una cadera”, explica Summer Decker, responsable de imágenes en 3D de Keck Medicine.

“Estas momias ya habían sido escaneadas anteriormente, pero gracias a los avances en la tecnología de escaneado, los resultados son mucho más detallados y extensos que nunca”, explica el Dr. Decker, quien añade que las nuevas imágenes de alta resolución revelan “cosas que antes se desconocían y ayudan a crear una imagen de cómo eran sus vidas”.

Traducción de Olivia Gorsin