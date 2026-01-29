Choque entre minibús y camión causa al menos 11 muertos en Sudáfrica

Una colisión entre un minibús taxi y un camión se cobró la vida de al menos 11 personas en Sudáfrica el jueves, dijeron un funcionario del gobierno local y los servicios de emergencia, poco más de una semana después de un accidente similar dejó 14 estudiantes muertos.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana del jueves cerca de la ciudad de Durban, en la provincia oriental de KwaZulu-Natal. Siboniso Duma, funcionario del departamento de transporte regional, dijo en un comunicado que 11 personas, entre las que había un estudiante, murieron en el lugar, de acuerdo con los datos preliminares.

“Los testigos afirman que el conductor del camión hizo un giro en U, lo que resultó en una colisión frontal”, dijo Duma, que indicó que la policía metropolitana y la nacional investigarán lo ocurrido.

Garrith Jamieson, portavoz del servicio privado de paramédicos ALS Paramedics, dijo a The Associated Press desde el lugar del choque que 11 personas murieron y siete sufrieron lesiones graves, incluido el conductor del minibús, que quedó atrapado entre los restos del vehículo. El personal de emergencias estaba tratando de liberarlo, indicó Jamieson.

El letal accidente se produjo días después de un choque frontal entre un minibús que transportaba a estudiantes y un camión en otra provincia.

El conductor del minibús implicado en el siniestro ocurrido cerca de Johannesburgo el 19 de enero fue arrestado y acusado de 14 cargos de asesinato después de que las autoridades alegaron que actuó de forma imprudente al adelantar una fila de vehículos antes de chocar contra el camión. Además, su permiso para manejar un vehículo de esas características estaba vencido, agregaron.

En un primer momento, el conductor, de 22 años, fue acusado de un delito comparable al homicidio involuntario, pero los cargos se elevaron a asesinato, según la fiscalía estatal.

Los taxis minibús son el método preferido de transporte público por la mayoría de los sudafricanos para ir y volver del trabajo. Más de 10 de los 62 millones de habitantes del país se desplazan en minibuses, según estadísticas del gobierno.

Estos vehículos circulan por carreteras en horarios de mucho tráfico por la mañana y por la tarde, y suelen verse involucrados en accidentes graves.

África tiene un gran problema con la seguridad vial y los accidentes de tráfico matan a unas 300.000 personas al año, casi una cuarta parte del total mundial. El continente tiene la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito más alta del mundo, con 26,6 muertes por cada 100.000 habitantes, frente al promedio global de alrededor de 18, de acuerdo con la Comisión Económica para África de Naciones Unidas. Esto ocurre a pesar de que el continente, donde viven 1.500 millones de personas, representa apenas el 3% del parque automovilístico mundial.

___

Imray informó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.