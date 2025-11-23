Childish Gambino revela que sufrió un derrame cerebral

Donald Glover se sinceró sobre un reciente problema de salud que lo obligó a cancelar su gira el año pasado. En aquel momento, lo describió como una "dolencia", pero el cantautor, que actúa bajo el seudónimo de Childish Gambino, confesó el sábado por la noche, durante una actuación, que un médico le había diagnosticado un derrame cerebral.

Glover compartió la información en el escenario del festival Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator, en Los Ángeles. Sus comentarios se compartieron ampliamente en las redes sociales.

"Ustedes votaron por un 'monólogo de dónde he estado'", dijo Glover, de 42 años. "Tuve un dolor muy fuerte en la cabeza en Luisiana e hice el espectáculo de todos modos. No podía ver bien, así que cuando fuimos a Houston, fui al hospital y el médico me dijo: 'Tuviste un derrame cerebral'".

Glover agregó que sentía que estaba decepcionando a todos, lamentando que aún no ha estado en Irlanda. También reveló que "encontraron un agujero" en su corazón y tuvo que someterse a dos cirugías.

"Dicen que todos tienen dos vidas y la segunda vida comienza cuando te das cuenta de que tienes una", afirmó Glover. "Tienen una vida, chicos, y tengo que ser honesto, la vida que he vivido con ustedes ha sido una verdadera bendición".

Sus representantes no han respondido a una solicitud de comentarios.

