El gobierno de Trump demanda a California por otorgar ayuda escolar a inmigrantes

La administración Trump demandó a California por proporcionar matrícula universitaria estatal, becas y ayuda financiera financiada por el estado a estudiantes que no tienen permiso para estar en Estados Unidos.

La demanda, presentada el jueves en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de California, alega que esta práctica perjudica a los ciudadanos estadounidenses y fomenta la inmigración no autorizada. Entre los demandados se encuentran el estado, altos funcionarios estatales y los dos sistemas universitarios públicos del estado, la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.

La administración del presidente Donald Trump ha presentado demandas similares contra políticas en otros estados, incluidos Illinois, Oklahoma, Minnesota, Kentucky y Texas. La mitad del país tiene leyes similares a las de California.

En junio, después de que la administración demandó, Texas puso fin a su ley de décadas de antigüedad. Y el año pasado, Florida eliminó la ley que permitía matrícula estatal para los alumnos de secundaria que no estaban legalmente en el país.

Los defensores de las ayudas argumentan que estas no violan la ley federal si se ofrecen las mismas tarifas a los ciudadanos estadounidenses en las mismas circunstancias, es decir, que son residentes del estado y graduados de una de sus escuelas secundarias. La Ley Sueños de California también permite a dichos estudiantes solicitar ayuda financiera financiada por el estado.

Muchos de los estudiantes llegaron a Estados Unidos con sus padres cuando eran niños, y los defensores de las leyes dicen que son tan parte de sus comunidades como los ciudadanos estadounidenses.

Es la acción más reciente de la administración Trump desde que emitió órdenes ejecutivas en febrero ordenando a las agencias federales detener las prestaciones públicas para los inmigrantes que viven sin permiso legal en Estados Unidos y a desafiar las políticas estatales y locales que se consideran favorecedoras de esos inmigrantes sobre algunos ciudadanos. La demanda argumenta que las órdenes del presidente republicano son para cumplir con las leyes federales de inmigración.

“California está discriminando ilegalmente contra estudiantes y familias estadounidenses al ofrecer beneficios exclusivos de matrícula para no ciudadanos”, dijo la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, en un comunicado. “Esta es nuestra tercera demanda contra California en una semana; continuaremos presentando litigios contra California hasta que el estado cese su flagrante desprecio por la ley federal”.

El Departamento de Justicia también demandó para bloquear los nuevos límites de distritos legislativos aprobados por los votantes californianos la semana pasada, y sobre las nuevas leyes de California que prohíben a los agentes federales usar máscaras y requieren que tengan identificación mientras realizan operaciones en el estado.

La Universidad de California defendió su política de matrícula estatal de décadas de antigüedad.

“Si bien, por supuesto, cumpliremos con la ley según lo determinen los tribunales, creemos que nuestras políticas y prácticas son consistentes con los estándares legales actuales”, dijo en un comunicado.

La demanda se produce semanas después de que la Corte Suprema de California dejó en pie un fallo de un tribunal inferior que determinó que la política de la Universidad de California de prohibir a los estudiantes sin estatus legal en Estados Unidos trabajar en el campus es discriminatoria y debe ser reconsiderada.

Los funcionarios del sistema universitario habían advertido que la decisión los pondría en una posición precaria mientras negocian con la administración Trump tras la retirada de fondos federales para la investigación.

La UC está lidiando con suspensiones de subvenciones federales y una demanda de la Casa Blanca de que pague una multa de 1.000 millones de dólares por acusaciones que incluyen antisemitismo y la consideración ilegal de la raza al admitir estudiantes en su campus de Los Ángeles.

El sistema de la Universidad Estatal de California es el más grande del país y uno de los más diversos, con más de 460.000 estudiantes. Más de una cuarta parte de los estudiantes de pregrado son estudiantes universitarios de primera generación, según el sistema universitario.

La Universidad de California atiende a unos 300.000 estudiantes.

