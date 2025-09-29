Cat Stevens pospone gira por Norteamérica debido a problemas de visado

Cat Stevens, quien también se conoce como Yusuf, ha pospuesto la etapa norteamericana de su gira musical y literaria debido a problemas de visa no especificados, anunció el cantante en las redes sociales el lunes.

El miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll tenía previsto realizar una gira en apoyo de su libro de memorias "Cat on the Road to Findout", que se publicará en Estados Unidos el 7 de octubre y estuvo disponible en el Reino Unido a principios de este mes. El lanzamiento del libro no se verá afectado, escribió Stevens, señalando que "¡los libros no necesitan visas!".

Stevens es el último de una serie de músicos y atletas internacionales afectados por problemas de visa, ya que las tarifas han aumentado en el último año y los tiempos de procesamiento se han ralentizado.

El artista británico escribió que su equipo esperó meses para la aprobación de las visas, pero "en este punto, la logística de producción necesaria para mi espectáculo no puede organizarse a tiempo".

"¡Estoy realmente molesto!", escribió Stevens en las redes sociales. "Sobre todo por mis fans que han comprado entradas y hecho planes de viaje para verme actuar".

Los representantes de Stevens no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

La gira del cantante estaba programada para comenzar el 2 de octubre en Filadelfia y tenía varias paradas programadas en todo el país durante el resto del mes. Su parada de la gira del 8 de octubre en Toronto, Canadá, también fue pospuesta.

El cantautor saltó a la fama en la década de 1960 y puso su carrera en pausa durante dos décadas después de convertirse al Islam a finales de los años 70. Regresó a la música secular en los años 2000 y realizó una gira de conciertos en seis ciudades de América del Norte en 2014.

Stevens indicó que la gira podría reprogramarse si se aprueban las visas, pero esas fechas "estarían algo alejadas debido a otros compromisos de viaje", escribió.

La gira, anunciada en mayo, fue descrita como un "portal" al universo del cantante, ofreciendo una conversación a profundidad sobre sus memorias e interpretaciones acústicas de canciones selectas, según el sitio web. Stevens comenzó la gira visitando varias ciudades en el Reino Unido a lo largo de septiembre.

Stevens escribió: "con suerte, los fans podrán subirse a la ruta del Peace Train en algún momento en el futuro".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.