Bolivia convocará a embajadores de Irán y Rusia tras comentarios polémicos

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, informó el miércoles que convocará a los embajadores de Irán y Rusia para pedirles que “no se inmiscuyan en la política interna” tras comentarios polémicos formulados en medios y plataformas sociales.

El embajador de Irán, Bahram Shahabeddin, y de Rusia, Dmitry Vérchenko, participaron el lunes en la toma de juramento del nuevo gobernador de la región central de Cochabamba, Leonardo Loza, cercano al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

Aramayo en declaraciones a los corresponsales internacionales dijo que una vez que los diplomáticos retornen a La Paz desde Cochabamba serán convocados. “Les hemos mandado una nota verbal, hemos sacado un comunicado recordando cuáles son los mecanismos de comunicación diplomática”, indicó.

Shahabeddin dijo a los medios locales que le gustaría que “en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia”, lo que causó malestar en Sucre, la capital de la nación andina.

Por su parte, la embajada de Rusia publicó una nota en X y Facebook contra un columnista boliviano que criticó en varios medios del país al presidente ruso Vladimir Putin.

Aramayo explicó que el tema de la capital de Bolivia es “muy delicado” y reiteró que se deben respetar los canales diplomáticos y no usar redes sociales. No se refirió directamente a la publicación de Rusia.

“Así como nosotros somos respetuosos de la política interna, demandamos que la Convención de Viena y otros mecanismos son los que tienen que utilizarse para expresar incluso quejas”, agregó.

Irán y Rusia fueron cercanos a los gobiernos de izquierda de Morales y Luis Arce (2020-2025).

El presidente centroderechista Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre y dio un giro en las relaciones diplomáticas acercándose a Estados Unidos.

Aramayo sostuvo que Bolivia busca sostener relaciones con los distintos países en base al respeto mutuo.