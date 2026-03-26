Bill Maher ganará el premio Mark Twain del Kennedy Center pese a desmentido de la Casa Blanca

Bill Maher ganará el prestigioso Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, informó el Kennedy Center el jueves, menos de una semana después de que la Casa Blanca negara enérgicamente que el comediante, que ha tenido una relación intermitente con el presidente Donald Trump, lo obtendría.

“Durante casi tres décadas, el Premio Mark Twain ha celebrado a algunas de las mentes más brillantes de la comedia”, señaló Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, en un comunicado. “Desde hace aún más tiempo, Bill ha influido en el discurso estadounidense, un chiste políticamente incorrecto a la vez”.

Maher indicó en un comunicado que “acaban de explicarme el premio y, al parecer, es como un Emmy, excepto que yo gano”.

Después de que The Atlantic informara la semana pasada que Maher ganaría el premio, la Casa Blanca reaccionó con dureza. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió en redes sociales que la historia era “literalmente NOTICIAS FALSAS”.

La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato sobre el premio el jueves.

El Kennedy Center ha entregado el premio desde 1998 como una forma de reconocer a quienes han hecho contribuciones significativas al humor y al comentario en Estados Unidos. Entre los ganadores anteriores figuran Conan O'Brien, Dave Chappelle, Julia Louis-Dreyfus, David Letterman, Carol Burnett y Tina Fey.

El premio se entregará el 28 de junio, justo antes de que Trump planee cerrar el Kennedy Center para unas renovaciones que se espera duren alrededor de dos años. Desde su regreso al cargo, el presidente republicano ha ejercido una enorme influencia sobre el recinto, al destituir a su anterior dirección y reemplazarla por una junta directiva de fideicomisarios cuidadosamente elegida, la cual lo nombró presidente.

La junta añadió el nombre de Trump al Kennedy Center y aprobó el cierre, medidas que han provocado procedimientos legales que siguen en curso.

Maher y el presidente han mantenido durante mucho tiempo una relación tensa.

Antes de entrar en la política, Trump presentó una demanda de 5 millones de dólares contra Maher en 2013 por incumplimiento de contrato. En una participación en “The Tonight Show” de Jay Leno, Maher dijo que donaría 5 millones de dólares a la organización benéfica que Trump eligiera si podía demostrar que no era “la cría de su madre tras tener sexo con un orangután”.

Trump sostuvo que, cuando presentó su certificado de nacimiento, Maher no pagó, lo que dio pie a la demanda. Trump terminó retirándola.

La relación Trump-Maher volvió a estallar a principios de este año, cuando el presidente afirmó en redes sociales que perdió el tiempo al sentarse a comer con el comediante el año pasado.

“Entró en el famoso Despacho Oval muy diferente de lo que pensé que sería”, escribió Trump en internet. “Estaba extremadamente nervioso, tenía CERO confianza en sí mismo”. Trump afirmó que el comediante admitió que estaba “asustado”.

Maher describió la cena como “un buen rato” durante su episodio del 11 de abril de “Real Time”, y señaló que Trump fue “amable y mesurado” y no como la “persona que interpreta a un loco en la televisión”. Aseguró que no estaba asustado.

En su segmento “New Rules”, se tomó un tiempo para señalar varias políticas de Trump que le gustaron, incluida la “expulsión masiva de criminales de pura cepa” y hacer que los miembros de la OTAN paguen “su parte justa”.

“Puede que yo sea la última persona de la izquierda lunática que todavía es un intermediario honesto cuando se trata de usted”, manifestó. “Siempre quiero que el presidente estadounidense tenga éxito, y sí doy crédito cuando lo ha tenido, pero hay muchas cosas que usted hace que no son mi idea de éxito, y tengo todo el derecho de decirlo en una democracia”.

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El periodista de Associated Press Mark Kennedy en Nueva York contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.