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Las acciones caen y el petróleo sube mientras Wall Street duda del fin de la guerra con Irán

MERCADOS MUNDIALES
MERCADOS MUNDIALES (AP)

La duda vuelve a apoderarse de Wall Street tras la esperanza de un posible fin de la guerra con Irán, y las acciones vuelven a caer mientras suben los precios del petróleo.

El S&P 500 bajó 0,8% en las primeras operaciones del jueves y borró la ganancia del día anterior. El promedio industrial Dow Jones retrocedió 225 puntos y el compuesto Nasdaq perdió 1,1%.

Los mercados bursátiles cayeron aún más en gran parte de Asia y Europa.

Los precios del crudo subieron alrededor de 4%.

Son los últimos bandazos de una semana agotadora que comenzó con el anuncio del presidente Donald Trump de conversaciones productivas sobre el fin de la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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