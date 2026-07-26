Baños no funcionan en aeropuerto en Inglaterra debido a problema en planta de tratamiento de agua

Un corte de electricidad en una planta de tratamiento de agua en Inglaterra dejó el domingo sin baños ni restaurantes al Aeropuerto de Gatwick.

El aeropuerto se disculpó en X por las molestias ocasionadas a los pasajeros.

SES Water indicó que estaba trabajando para restablecer el servicio después de que un corte de electricidad en su planta de tratamiento de agua de Bough Beech provocara una caída de presión y una pérdida temporal de agua para algunos clientes en los condados de Kent y Sussex.

El aeropuerto señaló que estaba proporcionando agua embotellada, aunque algunos pasajeros lo negaron.

Paul Lee comentó que no había oído ni una palabra sobre el corte ni había visto que se distribuyeran botellas de agua.

“Para la gente que necesita ir al baño, esto no está bien", Lee le dijo a la BBC. "Yo despego pronto, así que está bien, pero para los pasajeros dentro de unas horas, esto será malo”.

Michael Dugher, exmiembro del Parlamento, manifestó en redes sociales que, con los bares y restaurantes cerrados, los pasajeros estaban sentados en el suelo por falta de asientos. Instó al aeropuerto a abrir esos espacios para crear más lugares donde sentarse.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.