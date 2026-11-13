Buque petrolero choca con un crucero fluvial en el río Mississippi en Nueva Orleans

Un buque cisterna chocó el viernes contra un crucero fluvial de Nueva Orleans con 129 pasajeros a bordo, lo que sumergió parcialmente la embarcación. Las labores de rescate estaban en marcha en el río Mississippi, informaron las autoridades.

No indicaron por el momento si había heridos o muertos.

Un video de la escena mostró que el buque cisterna Atlantic Asphalt impactó contra el barco con rueda de paletas mientras aparentemente estaba atracado. Se vio a personas en el río con chalecos salvavidas o de pie cerca de la barandilla, mientras el otro lado del American Heritage se inclinaba más hacia el agua.

El crucero es operado por American Cruise Lines.

La teniente Stephanie C. Norwood, de los Servicios Médicos de Emergencia de Nueva Orleans, señaló que todas las agencias están respondiendo al incidente. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.