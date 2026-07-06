Autoridades de Tanzania arrestan a decenas antes de protestas antigubernamentales

Las autoridades de Tanzania arrestaron a decenas de personas antes de las protestas antigubernamentales previstas, como parte de una ofensiva contra los llamados que exigen reformas democráticas y la liberación de una figura clave de la oposición.

Sylvester Mangure, portavoz del Ejército, advirtió el domingo contra cualquier protesta, tras la prohibición gubernamental de los mítines políticos anunciada la semana pasada. También acusó a “algunas personas”, a las que no identificó, de “reclutar a jóvenes” para sumarse a las protestas y de afirmar que el Ejército del país respaldaba las manifestaciones previstas.

Jóvenes han convocado a protestas para el martes, coincidiendo con el 72do aniversario de la fundación del partido gobernante, para exigir cambios democráticos y la liberación del líder opositor Tundu Lissu, quien fue detenido bajo cargos de traición tras pedir reformas electorales antes de las elecciones generales del año pasado.

La presidenta Samia Suluhu Hassan ganó unas elecciones polémicas en octubre con el 97% de los votos, pese a un boicot generalizado y a la ausencia de candidatos de los dos principales partidos de oposición, Chadema, encabezado por Lissu, y ACT Wazalendo. Más de 500 personas murieron durante tres días de protestas violentas que cuestionaron el proceso electoral, según una comisión designada por el gobierno. Grupos de derechos humanos y líderes opositores sostienen que la cifra de muertos fue mucho mayor.

El domingo, Mangure pidió a la población que denuncie a cualquiera que esté reclutando u organizando a manifestantes, y prometió que el Ejército protegerá la paz del país.

“El Ejército alienta a los ciudadanos a seguir participando en actividades de construcción nacional sin temor, y no dudará en actuar contra quienes alteren la paz, conforme a lo previsto en la Constitución”, sostuvo Mangure.

La seguridad se ha reforzado de manera significativa en la capital comercial, Dar es Salaam, con soldados y policías patrullando las principales carreteras y espacios públicos. Los detractores señalan que el aumento de la presencia de seguridad busca disuadir a los manifestantes. Sin embargo, las autoridades no han indicado que esté relacionado con las protestas previstas.

La ciudad también acogerá el martes su 50ma Feria Internacional de Comercio de Dar es Salaam, conocida localmente como SabaSaba, uno de los mayores eventos comerciales anuales del país.

El portavoz de la policía, David Misime, detalló el sábado que los organismos de seguridad habían intensificado las operaciones y reprimido a grupos que presuntamente estaban movilizando a personas para participar en lo que las autoridades describen como protestas ilegales.

“Se tomarán medidas enérgicas contra cualquiera que participe en los disturbios ilegales que se están promoviendo a través de las redes sociales”, advirtió Misime.

La semana pasada, el primer ministro Mwigulu Nchemba dijo que se había arrestado a personas por reclutar a jóvenes para participar en las protestas del martes. No reveló el número exacto de detenidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.