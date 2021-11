El artista visual Andi Schmied accedió y documentó 25 de los apartamentos de gran altura más elitistas de Manhattan, al crear una persona ultra rica.

Entre 2016 y 2020, Schmied pudo ver las vistas que solo los residentes más adinerados de Nueva York tienen acceso: algunas de las propiedades inmobiliarias más deseables del país, incluidos apartamentos en el Time Warner Center, Trump World Tower, Madison Square de Fox Associates. Park Tower, el edificio 520 West 28th Street de Zaha Hadid, el 56 Leonard de Herzog & de Meuron y la terraza del penthouse en el 277 Fifth de Rafael Viñoly, entre otros.

“Se me ocurrió la idea cuando visitaba el Empire State Building, mientras estaba allí me di cuenta de que había bastantes edificios que eran igualmente altos ... Tenía un gran deseo de entrar en esos lugares. Rápidamente me di cuenta de que todas eran residencias de lujo ”, dijo Schmied, quien no se vio disuadida por la privacidad y el secreto de los bloques de apartamentos.

"Decidí convertirme en alguien que tenga acceso y que pertenezca allí", dijo Schmied a The Independent. Fingió ser una rica húngara. "Empecé a llamar a las empresas inmobiliarias, tenía una asistente personal ficticia llamada Coco", dijo, "y yo era Gabriella, casada con un rico anticuario húngaro".

(Andi Schmied)

Gabriella se vestía para el papel y usaba ropa artística pero sofisticada. “Siempre me preguntaban quién era mi diseñador, pero en realidad compraba mi ropa en tiendas de segunda mano o tiendas básicas, siempre decía que era un diseñador húngaro”.

No hubo una verificación de antecedentes financieros para ingresar a estos apartamentos, dijo Schmied, no como los apartamentos de rango medio, algunos de los cuales requieren estados financieros antes de una visita.

(Andi Schmied)

"Debido a que los precios son tan altos, en la región de 100 millones de dólares, asumen que las personas que buscan en estos rangos nunca proporcionarán estados financieros", dijo Schmied, quien dijo que cuanto más extraño es su comportamiento, más normal se siente. “Probablemente podría haber ido en pijama y hubiera estado bien”, dijo el artista, quien sintió una descarga de adrenalina al comienzo del proyecto mientras se hacía pasar por otra persona, pero pronto se acostumbró a fingir ser mega rico a medida que avanzaba el proyecto.

(Andi Schmied)

Su rutina diaria era "muy divertida", dijo. “Vivía en el sótano oscuro de Brooklyn, era un alquiler a corto plazo y me vestía, me arreglaba el cabello y me maquillaba, me subía al metro y luego hacía la transición”, dijo. “Nadie sospechó nada”, dijo sobre los agentes inmobiliarios, “siempre daban seguimiento”.

(Andi Schmied)

Una cosa que más le sorprendió fue lo similares que eran estos edificios vacíos, con diseños de imitación e islas de mármol en las cocinas. Los agentes destacarían ciertos detalles como el visón chinchilla, el mármol negro Calacatta Tucci o Noir St Laurent.

(Andi Schmied)

“Son principalmente para compras de inversión”, dijo Schmied sobre las propiedades y explicó que ni siquiera fueron decoradas por personas, sino por empresas que las visten con ropa de diseñador y obtienen un porcentaje del precio de compra. “Es un espacio vacío y glamoroso… que siempre fue un punto de venta. No te preocupes, estarías casi solo aquí ". Los apartamentos tenían aproximadamente 7 mil u 8 mil metros cuadrados. "Era extraño ... estarías completamente solo en estos enormes monstruos".

(Andi Schmied)

Algunos agentes pensaron que era extraño cuando Gabriella sacó una gran cámara de película para tomar una foto “pero encajaba con la imagen del multimillonaria artística. Era una gran pieza de equipo que salía de mi elegante bolso, pero solo unos pocos agentes notaron que era una película ... Siempre decía : lo obtuve de mi abuelo y me dijo que capturara las partes más memorables de la vida, se salió con la suya porque encajaba con la persona. Cuanto más extraño me comportaba, mejor era".

(Andi Schmied)

Lo más importante para la artista fue “lo horribles que son estos desarrollos para el resto de la ciudad”, dijo, “proyectan grandes sombras en Central Park y cambian la flora y fauna del parque por la falta de luz, provocan un cambio enorme en los precios de la vida”

Vistas privadas: Un panorama de gran altura de Manhattan está disponible para comprar ahora en Vi Per Gallery .