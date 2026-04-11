La misión Artemis II de la NASA a la Luna amerizó con éxito en la Tierra y puso fin a un viaje que batió récords y allana el camino para regresar a la superficie lunar.

Los cuatro astronautas atravesaron la atmósfera de forma segura y se sumergieron en el océano Pacífico, tras 10 días en el espacio que los llevaron a recorrer 1.110.447 kilómetros y dar la vuelta a la Luna.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el especialista canadiense Jeremy Hansen entraron en la atmósfera a una velocidad 33 veces superior a la del sonido, con la confianza de que un escudo térmico los protegería de las intensas temperaturas generadas por su viaje de regreso a la Tierra.

( NASA )

En la primera prueba no tripulada, Artemis I, dicho escudo térmico había presentado problemas, lo que generó temores de que pudiera fallar en esta misión. Debido a que la NASA no tuvo tiempo de rediseñar el escudo térmico, en su lugar, modificó la trayectoria de reentrada de la nave espacial para intentar garantizar su seguridad.

Al final, la cápsula Orion de conducción autónoma (bautizada como Integrity por la tripulación) realizó un “descenso perfecto”, según la NASA.

Los cuatro astronautas serán ahora recogidos por el buque de rescate USS John P. Murtha, que ha estado esperando la llegada de la tripulación frente a la costa de San Diego.

Artemis II no aterrizó en la Luna ni siquiera la orbitó. No obstante, rompió el récord de distancia del Apolo 13 y marcó el punto más lejano al que los humanos han viajado jamás desde la Tierra cuando la tripulación alcanzó los 406.771 kilómetros. Luego, en la escena más conmovedora de la misión, los astronautas, con lágrimas en los ojos, pidieron permiso para nombrar un par de cráteres en honor a su nave lunar y a la difunta esposa de Wiseman, Carroll.

Durante el sobrevuelo récord del lunes, documentaron escenas de la cara oculta de la Luna nunca antes vistas por el ojo humano, junto con un eclipse solar total. Con respecto al eclipse, Glover comentó: “Simplemente nos dejó a todos boquiabiertos”.

Los astronautas dejaron a todos impresionados por su sentido de la maravilla y el amor, al igual que por sus impresionantes imágenes de la Luna y la Tierra. La tripulación de Artemis II se inspiró en los primeros exploradores lunares del Apolo 8 con Earthset, que mostraron nuestra Bola Azul poniéndose detrás de la Luna gris. Fue una reminiscencia de la famosa foto del amanecer terrestre del Apolo 8 de 1968.

“Simplemente te dan ganas de seguir volviendo”, expresó Radigan en vísperas del amerizaje. “Es el primero de muchos viajes y tenemos que seguir adelante porque hay mucho” más por aprender sobre la Luna.

Su viaje a la Luna atrajo la atención mundial, así como a las figuras más célebres, ganándose elogios del presidente Donald Trump; el primer ministro canadiense Mark Carney; el rey Carlos III de Gran Bretaña; Ryan Gosling, protagonista de la última película espacial Proyecto Fin del Mundo; Scarlett Johansson, del universo cinematográfico de Marvel; e incluso el propio capitán Kirk, William Shatner, de la serie original de televisión Star Trek.

A pesar de su rico rendimiento científico, el vuelo de casi 10 días no estuvo exento de problemas técnicos. Tanto el sistema de agua potable como el de propulsión de la cápsula sufrieron problemas con las válvulas. En lo que quizás fue el contratiempo más sonado, el inodoro siguió fallando, pero los astronautas se lo tomaron con calma.

“No podemos explorar más a fondo a menos que hagamos algunas cosas que son inconvenientes” —observó Koch— “a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que tomemos algunos riesgos, y todas esas cosas valen la pena”.

Hansen agregó: “Se hacen muchas pruebas en tierra, pero la prueba final es llevar este equipo al espacio y es una locura”.

Bajo el renovado programa Artemis, la misión Artemis III del próximo año consistirá en que los astronautas practiquen el acoplamiento de su cápsula con uno o dos módulos de aterrizaje lunar en órbita alrededor de la Tierra. El Artemis IV intentará aterrizar una tripulación de dos personas cerca del polo sur de la Luna en 2028.

La lealtad de los astronautas de Artemis II era hacia dichas futuras tripulaciones, manifestó Wiseman.

“Pero lo que realmente esperábamos en lo más profundo de nuestro ser es que, aunque fuera solo por un momento, el mundo se detuviera y recordara que este es un planeta hermoso y un lugar muy especial en nuestro universo, y que todos deberíamos apreciar lo que se nos ha regalado”, planteó.

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