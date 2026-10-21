Visitante brasileño muere al caerle un trozo de techo en la casa-museo de Wright en Arizona

La casa en el desierto de Arizona del célebre arquitecto Frank Lloyd Wright permanecía cerrada temporalmente al público el miércoles después de que un fragmento del techo salió volando por los fuertes vientos, lo que causó la muerte de un visitante de Brasil que recorría la propiedad histórica la semana pasada.

Testigos afirman que Rogério Renato Mateucci, de 55 años, recibió un golpe en la cabeza y murió al instante el viernes, según la policía de Scottsdale, al este de Phoenix. Ese día se registraron ráfagas de viento de hasta 61 kilómetros por hora (38 millas por hora) en el Aeropuerto de Scottsdale, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La vivienda de 1937 y el complejo que la rodea, llamado Taliesin West, tiene techos bajos y muros de roca que parecen fundirse con el desierto circundante. Designada Patrimonio Mundial de la UNESCO, la propiedad atrae hasta 100.000 visitantes al año, según la Fundación Frank Lloyd Wright, su propietaria. Sirvió como residencia de invierno de Wright, así como un “laboratorio del desierto” para sus estudiantes.

La fundación indicó en un comunicado tras la muerte de Mateucci que la propiedad se cerró al público “hasta nuevo aviso”. Un portavoz de la fundación no respondió el miércoles a un correo electrónico en el que se preguntaba cuándo se reanudarían las visitas guiadas.

Mateucci trabajaba como administrador principal en la Universidad Católica Pontificia de Paraná, ubicada en la ciudad brasileña de Curitiba. En un comunicado, la institución señaló que era su rector y un miembro laico de la orden católica de sacerdotes y hermanos maristas. Era originario de la ciudad de São Paulo.

La universidad informó que Mateucci visitaba Estados Unidos para asistir a un programa internacional en la Universidad Estatal de Arizona.

La fundación de Wright expresó sus condolencias el sábado y señaló en redes sociales que no haría más comentarios mientras haya una investigación policial en curso. La sargento Allison Sempsis, portavoz de la policía de Scottsdale, manifestó que la investigación no impide que el sitio vuelva a abrir.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.