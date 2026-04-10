Viernes Santo, protestas en Venezuela y otras fotos destacadas de América Latina y el Caribe

Semana del 3 al 9 de abril de 2026

La Semana Santa continuó en toda América Latina, mientras penitentes cargaban cadenas para conmemorar el Viernes Santo en Atlixco, México. La policía se enfrentó con manifestantes que exigían mayores salarios, pensiones y prestaciones en Venezuela. Mientras que en Perú, partidarios del candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, asistieron a un acto de campaña en Lima.

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Esta galería fue elaborada por la fotógrafa Silvia Izquierdo, en Río de Janeiro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.