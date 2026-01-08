Venezuela anuncia liberación de ‘número importante’ de presos políticos tras captura de Maduro

El gobierno de Venezuela anunció el jueves la liberación de un "número importante" de ciudadanos venezolanos y extranjeros que se encontraban encarcelados. Esta medida, presentada como un gesto para consolidar la paz y la convivencia, llega apenas cinco días después de la intervención militar estadounidense en la nación sudamericana y la captura de Nicolás Maduro.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó la noticia a la prensa, indicando que "estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento". Subrayó que la decisión responde al deseo de afianzar "la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social".

Sin embargo, el colaborador cercano del depuesto mandatario venezolano no precisó cuántas personas serían puestas en libertad.

En un desarrollo relacionado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España celebró la liberación de cinco ciudadanos españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, quienes se preparan para viajar a España con la asistencia de la embajada en Caracas. El ministerio español calificó esta decisión como "un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas de Venezuela, dijo que hasta el 29 de diciembre en el país sudamericano había 863 personas detenidas “por razones políticas”. Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de planes para conspirar para desestabilizar al gobierno.

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista, declaró a Nicolás Maduro ganador de los comicios presidenciales de 2024 —en medio del cuestionamiento de la oposición y la comunidad internacional— sectores de oposición alegaron un fraude, lo que derivó en protestas callejeras, represión, arrestos y denuncias de violaciones de derechos humanos. Al menos 2.000 personas fueron detenidas entonces, según cifras oficiales.

El gobierno estadounidense y la oposición del país han exigido la liberación de figuras de la oposición y críticos del gobierno.

Al ser preguntado si el gobierno estaría conversando con todos los sectores opositores —entre ellos el liderado por la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado— Rodríguez afirmó que el diálogo existe con sectores ajenos al extremismo.

“Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución de la República”, acotó el legislador sin mencionar a Machado, cuyo paradero se desconoce.

Horas después del ataque estadounidense, la opositora afirmó en sus redes sociales que Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones". Agregó que en los comicios presidenciales de 2024 Edmundo González Urrutia fue elegido como legítimo presidente de Venezuela y “debe asumir de inmediato” su mandato. "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”.

Trump ha dicho por su lado que Machado carece del “apoyo” o “respeto” para dirigir Venezuela.

Maduro fue capturado en la madrugada del 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, en una audaz operación militar de Estados Unidos en Caracas y posteriormente trasladado a territorio estadounidense, donde ambos comparecieron el lunes ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno del presidente Donald Trump. El depuesto mandatario se declaró inocente.

Por estar acusado bajo el sistema jurídico de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito en el país, incluido el derecho a un juicio con un jurado. Pero, dadas las circunstancias de su arresto y lo que está en juego a nivel geopolítico, también será casi —pero no del todo— único.

El lunes pasado, en tanto, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta en reemplazo de Maduro ante la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista. Constitucionalmente, era la primera en la línea de sucesión.

La otrora vicepresidenta y canciller de Maduro, entre otros prominentes cargos, prestó juramento como “presidenta encargada” por tiempo indeterminado, debido a que no fue declarada “la falta absoluta” del dirigente socialista, que obligaría según la legislación a la realización de elecciones “dentro de los 30 días consecutivos siguientes”.

Rodríguez está a la cabeza de un grupo de altos funcionarios de la administración de Maduro que ahora parecen controlar Venezuela.