Vance pide reducir la inmigración legal durante evento de Turning Point

El vicepresidente JD Vance abogó el miércoles por una desaceleración en la inmigración legal en Estados Unidos, afirmando: "Tenemos que reducir los totales de manera significativa".

Vance respondió a preguntas de los estudiantes de la Universidad de Mississippi durante un evento organizado por Turning Point USA, asumiendo el papel que a menudo desempeñaba el fundador de la organización, el asesinado Charlie Kirk.

Vance expresó que la cifra óptima de inmigrantes legales a admitir es "mucho menor de lo que hemos estado aceptando", pero, cuando una mujer cuestionó su postura no fue capaz de ofrecer un número concreto. Criticó las políticas migratorias del expresidente Joe Biden, las cuales, según él, permitieron la entrada de demasiadas personas al país y pusieron en riesgo el tejido social de Estados Unidos.

"Cuando algo así sucede, tienes que permitir que tu propia sociedad se cohesione un poco, para construir un sentido de identidad común, para que todos los recién llegados —los que se van a quedar— asimilen la cultura estadounidense", manifestó Vance. "En mi opinión, hasta que eso no suceda, tienes que ser cuidadoso con cualquier inmigración adicional".

Vance también habló enérgicamente sobre evitar la pérdida de vidas de estadounidenses en "conflictos extranjeros innecesarios", elogiando la postura diplomática del presidente Donald Trump en Oriente Medio y el ataque a las instalaciones nucleares iraníes, incluso en momentos en que Washington aumenta la presión militar sobre Venezuela y ataca barcos que, según la Casa Blanca, llevan drogas a bordo.

A la pregunta de si el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump en ciudades con gobiernos demócratas llevará a que un futuro presidente utilice esas facultades en contra de los conservadores, el vicepresidente aseguró que sus aliados no deberían preocuparse por el ejercicio del poder ejecutivo de Trump.

Justificó los ataques de Trump hacia sus enemigos políticos señalando su arresto durante la presidencia de Biden. Fue acusado de retener ilegalmente documentos confidenciales después de su primer mandato y de intentar revertir el resultado de los comicios de 2020, aunque los cargos fueron desestimados después de ser elegido para un segundo mandato en noviembre pasado.

"No podemos tener miedo de hacer algo porque la izquierda podría hacerlo en el futuro", expresó Vance. "La izquierda lo va a hacer independientemente de si lo hacemos nosotros".

Vance fue presentado por la viuda de Kirk, Erika Kirk, en una de sus primeras apariciones públicas desde que asumió el papel de su esposo al frente de Turning Point.

"Estar en el campus en este momento, para mí, es una recuperación espiritual del territorio", dijo Erika Kirk, reflexionando sobre el amor de su difunto esposo Kirk por visitar universidades y su misión de inclinar a los estudiantes universitarios hacia la derecha.

Vistiendo una camiseta blanca con la leyenda "libertad", como la que utilizaba su esposo cuando fue asesinado, Erika Kirk instó a los jóvenes conservadores cristianos a luchar valientemente para defender sus creencias y no temer las consecuencias sociales.

"Si te preocupa perder un amigo, yo perdí a mi amigo", dijo. “Perdí a mi mejor amigo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.