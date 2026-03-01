Trump habla de cambio de régimen tras ataques a Irán, pero la historia sugiere que sería difícil

Apenas una hora después de que los primeros misiles de Estados Unidos e Israel impactaran en Irán, el presidente Donald Trump dejó claro que esperaba un cambio de régimen. En un video, le dijo al pueblo iraní: “ahora es el momento de tomar el control de su destino. Este es el momento de actuar. No dejen que pase”.

No suena complicado. Al fin y al cabo, con el gobierno de Irán —fundamentalmente impopular— debilitado por feroces ataques aéreos, algunos de sus principales líderes muertos o desaparecidos y Washington dando señales de apoyo, ¿qué tan difícil podría ser derrocar a un régimen represivo?

Posiblemente muy difícil. Eso dice la historia.

Washington tiene un pasado largo y complicado en lo que respecta a los cambios de régimen. Estuvieron Vietnam en las décadas de 1960 y 1970, y Panamá en 1989. Estuvieron Nicaragua en la década de 1980, Irak y Afganistán en los años posteriores al 11 de septiembre, y Venezuela hace apenas unas semanas.

También estuvo Irán. En 1953, la CIA ayudó a orquestar un golpe de Estado que derrocó al líder democráticamente electo de Irán y otorgó un poder casi absoluto al sha Mohammad Reza Pahlavi. Pero, como ocurrió con el sha —derrocado en la Revolución Islámica de 1979 en Irán tras décadas de un gobierno cada vez más impopular—, el cambio de régimen rara vez sale según lo planeado.

Los intentos de impulsar gobiernos afines a Estados Unidos a menudo comienzan con intenciones claras, ya sea la esperanza de democracia en Irak o el respaldo a un líder anticomunista en el Congo en el apogeo de la Guerra Fría. Pero con frecuencia esas intenciones tropiezan y terminan en un pantano político donde los sueños democráticos se convierten en guerra civil, dictadores antes dóciles pasan a ser una vergüenza y los soldados estadounidenses regresan a casa en bolsas para cadáveres.

Esa historia ha sido durante mucho tiempo un tema recurrente para Trump. En 2016, afirmó: “Debemos abandonar la política fallida de construcción de naciones y cambio de régimen”.

En un discurso de 2025 en Arabia Saudí, sostuvo: “Al final, los llamados ‘constructores de naciones’ destrozaron muchas más naciones de las que construyeron”, al burlarse de los esfuerzos de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Los “intervencionistas intervenían en sociedades complejas que ni siquiera entendían”.

Ahora, tras las acciones del sábado, surge una pregunta clave: ¿entiende el gobierno de Estados Unidos de hoy en qué se está metiendo?

Ni siquiera está claro qué supondría un cambio de régimen

La economía de Irán está en ruinas y la disidencia sigue siendo fuerte incluso después de una brutal represión en enero contra las protestas, que dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos. Muchos de los principales aliados y fuerzas armadas aliadas del país —Hamás en Gaza, Hezbollah en Líbano, el gobierno de Assad en Siria— han sido debilitados o eliminados. Y a primera hora del domingo, los medios estatales iraníes confirmaron que Israel y Estados Unidos habían matado al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Estados Unidos no ha expuesto una visión de posguerra y ni siquiera necesariamente quiere un derrocamiento total del liderazgo iraní. Como en Venezuela, puede que ya tenga posibles aliados dentro del gobierno dispuestos a ocupar un vacío de poder.

“Pero hay muchas cosas que deben ocurrir entre ahora y un posible escenario de este tipo”, dijo Jonathan Schanzer, director ejecutivo de la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios de Washington que es profundamente crítico del gobierno iraní. “Tiene que haber una sensación de que no hay salvación para el régimen como tal, y de que tendrán que trabajar con Estados Unidos”.

En un país donde los líderes principales están profundamente unidos por la ideología y la religión, eso puede ser extremadamente difícil.

“La pregunta que me hago ahora mismo es si hemos sido capaces de penetrar en las filas del régimen que no son verdaderos creyentes, que son más pragmáticos”, señaló Schanzer. “Porque no creo que los verdaderos creyentes cambien de bando”.

Simplemente es demasiado pronto para saber si —o cuánto— están cambiando los vientos políticos en Teherán. Los líderes que vengan después podrían resultar igual de represivos o ser considerados dentro del país como un títere ilegítimo de Estados Unidos.

“Veremos si elementos del régimen empiezan a moverse unos contra otros”, dijo Phillips O’Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. “El poder aéreo puede dañar a un liderazgo”, explicó. “Pero no puede garantizar que se introduzca algo nuevo”.

La intervención de Estados Unidos en América Latina tiene una larga historia

En América Latina, la historia de intervención de Washington se remonta muy atrás: a cuando el presidente James Monroe reclamó el hemisferio como parte de la esfera de influencia de Estados Unidos hace más de 200 años.

Si la Doctrina Monroe comenzó como una forma de mantener a los países europeos fuera de la región, para el siglo XX estaba justificando desde golpes de Estado en Centroamérica hasta la fallida invasión de bahía de Cochinos en Cuba en 1961. Muy a menudo, dicen los historiadores, esa intervención condujo a violencia, derramamiento de sangre y violaciones masivas de derechos humanos. Ahí, afirman, hay una lección.

La participación directa de Estados Unidos rara vez ha “dado como resultado una estabilidad democrática a largo plazo”, dijo Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en el centro de estudios londinense Chatham House. Señala a Guatemala, donde la intervención de Estados Unidos en la década de 1950 condujo a una guerra civil que duró 40 años y dejó más de 200.000 muertos.

O está Nicaragua, donde el respaldo a los rebeldes de la Contra contra el gobierno sandinista en la década de 1980 contribuyó a un prolongado conflicto civil que devastó la economía, causó decenas de miles de muertes y agravó la polarización política.

Aunque la participación abierta y a gran escala de Estados Unidos en la región se fue apagando en su mayor parte tras la Guerra Fría, Trump ha reavivado ese legado.

Desde que asumió el cargo el año pasado, Trump lanzó ataques con embarcaciones contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, ordenó un bloqueo naval a las exportaciones de petróleo venezolano y se involucró en la política electoral en Honduras y Argentina. Luego, el 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro y lo trasladaron en avión a Estados Unidos para enfrentar cargos por drogas y armas.

Lo que siguió en Caracas puede indicar lo que la Casa Blanca espera que ocurra en Teherán. Muchos observadores pensaban que Estados Unidos respaldaría a María Corina Machado, quien desde hace tiempo ha sido el rostro de la resistencia política en Venezuela. En cambio, en la práctica Washington la dejó de lado y ha reiterado su disposición a trabajar con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien había sido la segunda al mando de Maduro.

“Hay quienes podrían afirmar que lo que hicimos en Venezuela no es un cambio de régimen”, dijo Schanzer, de la Foundation for Defense of Democracies. “El régimen sigue en su lugar. Solo hay una persona que falta”.

___

Tim Sullivan ha informado desde más de 35 países para The Associated Press desde 1993. Danica Kirka en Londres y Eléonore Hughes en Río de Janeiro contribuyeron a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.