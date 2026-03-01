Al menos 6 muertos tras asalto de chiíes al consulado de EEUU en Pakistán por muerte de líder iraní

Al menos seis personas murieron y alrededor de una docena resultaron heridas en enfrentamientos violentos con la policía y fuerzas paramilitares el domingo después de que cientos de manifestantes asaltaran el consulado de Estados Unidos en la ciudad portuaria paquistaní de Karachi, informaron las autoridades.

La violencia se produjo horas después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y mataran al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei. La policía y funcionarios de un hospital en Karachi indicaron que al menos ocho personas también resultaron heridas en los enfrentamientos.

Summaiya Syed Tariq, una cirujana policial en el principal hospital gubernamental de la ciudad, confirmó que el centro había recibido seis cuerpos y varias personas heridas. Karachi es la capital de la provincia sureña de Sindh y la ciudad más grande de Pakistán.

El alto funcionario policial Irfan Baloch dijo que los manifestantes atacaron brevemente el perímetro del consulado de Estados Unidos, pero posteriormente fueron dispersados. “La situación ahora está completamente bajo nuestro control”, dijo Baloch.

Desestimó como infundados los reportes de que parte del edificio del consulado fue incendiada. Sin embargo, dijo que los manifestantes incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran y recuperaran el control.

Testigos dijeron que decenas de manifestantes chiíes permanecían reunidos a aproximadamente un kilómetro (media milla) del consulado, instando a otros a unirse a ellos. Los chiíes constituyen aproximadamente el 15% de la población de Pakistán, de unos 250 millones, y representan una de las comunidades chiíes más grandes del mundo. Con frecuencia han realizado manifestaciones contra Israel y contra Estados Unidos en el pasado, aunque enfrentamientos de esta magnitud son raros.

Los chiíes también realizaron una manifestación cerca del consulado de Estados Unidos en Lahore, la capital de la provincia oriental de Punjab, informó la policía. Faisal Kamran, un alto funcionario policial, dijo que los manifestantes intentaron protestar fuera del consulado, pero no se les permitió. La policía dispersó a la multitud cuando intentaron marchar hacia el edificio, dijo.

